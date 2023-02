Flixbus und Flixtrain Start-up Flix erreicht erstmals die Gewinnzone

München Mit Fernverkehr lässt sich in Deutschland Geld verdienen: Das Start-up Flix hat im vergangenen Jahr erstmals in der Firmengeschichte ein positives Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreicht. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit, ohne dabei eine konkrete Zahl zu nennen.

Eine genaue Angabe soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen, wenn Wirtschaftsprüfer die Geschäftsdaten testiert haben. Das Unternehmen mit den Marken Flixbus und Flixtrain veröffentlichte allerdings bereits Zahlen zum Umsatz: Der stieg deutlich um 185 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro.

Flix wird in diesen Tagen zehn Jahre alt. Für Mitgründer und CEO André Schwämmlein ist das Anlass genug, einen tieferen Blick auf den Zustand des Unternehmens zuzulassen: „Wir waren immer sehr zurückhaltend mit Finanzzahlen, das ändern wir heute.“ Die Gelegenheit ist günstig. Wie andere Mobilitätsunternehmen hat Flix die Pandemie hinter sich gelassen. Mehr als 60 Millionen Fahrgäste nutzten 2022 die Busse und Züge des Unternehmens in mittlerweile 40 Ländern.

Flix gilt als Kandidat für einen Börsengang

„Es ist das bisher erfolgreichste Jahr in unserer Geschichte“, sagte Finanzchef Christoph Debus. Für das laufende Jahr erwartet die Flix-Führung erneut ein starkes Umsatzplus, die Rede ist von mindestens 20 Prozent. Die Profitabilität soll sich weiter verbessern. „Unser Ziel ist eine für jeden erschwingliche Mobilität“, sagte Schwämmlein, der aber Preiserhöhungen nicht ausschloss. Auch Flix sei nicht frei von den steigenden Kosten.

Flix startete nach der Liberalisierung des Fernbusmarktes in Deutschland 2013 das Angebot von Flixbus. Ab 2015 übernahm das Jungunternehmen zahlreiche Rivalen wie Mein-Fernbus, das europäische Geschäft des US-Unternehmens Megabus sowie Postbus. Gleichzeitig expandierte Flix in zahlreiche europäische Länder. 2021 übernahm es schließlich die US-Fernbusikone Greyhound. Als zweite Säule wurde die Bahn-Sparte gestartet.

Flix-Chef André Schwämmlein setzt weiter auf das Zuggeschäft und will das Angebot ausbauen. (Foto: imago images/PicturePoint) Flixtrain in Leipzig

Die Expansion kostete viel Geld und forderte die Geduld der Geldgeber. An Flix sind Investoren wie General Atlantic, Permira, TCV, HV Capital, Blackrock, Baillie Gifford und Canyon Partners beteiligt. Die drei Gründer Schwämmlein, Jochen Engert und Daniel Krauss halten nach jüngsten Angaben noch knapp über 25 Prozent der Anteile.

Zuletzt war der Druck auf das Management gewachsen, die Gewinnzone zu erreichen. Langfristig soll Flix an die Börse, auch wenn es aktuell keine entsprechenden Pläne gibt. „Wir sind gut finanziert, wir haben starke Investoren, wir sind also nicht in Eile“, sagte Finanzchef Debus. Hinzu kämen nun die Gewinne, die man erziele. Aber natürlich müsse sich ein Unternehmen wie Flix immer alle Finanzierungsoptionen anschauen.

Flixbus und Flixtrain vermitteln mehr, statt zu kaufen

Die bisher letzte Finanzierungsrunde in Höhe von 650 Millionen Dollar liegt allerdings fast zwei Jahre zurück. Auch ist das Geschäft von Flix kapitalintensiver geworden. Mit Greyhound erwarb das Unternehmen rund 1000 Busse. Auch auf der Schiene stehen Investitionen an. Nach bisher nicht offiziell bestätigten Informationen aus Finanzkreisen erwägt das Management den Kauf von Zügen, finanziert über externe Investoren.

So ganz wollen Schwämmlein und seine Kolleginnen und Kollegen zudem nicht vom Wachstum lassen. Man werde weiter in das Zug- und Busangebot investieren, sagte Schwämmlein. Chile soll das 41. Land werden, in dem die grünen Busse fahren. Schwämmlein erneuerte seine Forderung, die Fernbusse in das geplante 49-Euro-Ticket in Deutschland einzubeziehen. Man sei dazu im Austausch mit der Politik.

Grundsätzlich versteht sich das Unternehmen als Technologieanbieter ohne eigene „Assets“ wie Busse und Züge. Deren Betrieb überlässt das Unternehmen in der Regel Partnern. Flix stellt die Plattform für den Vertrieb und die Steuerung der Angebote zur Verfügung. Das sorgt für eine leichte Bilanz, was potenzielle Investoren bei einem Börsengang schätzen.

Zugverkehr bei Flixtrain erfordert höhere Investitionen

Doch nach Ansicht von Schwämmlein sind Investitionen in Sachwerte manchmal nicht zu vermeiden, soll das Unternehmen weiter wachsen: „Reisen und Mobility war für Jahre ein Wachstumsmarkt und wird es weiter bleiben.“ Davon wolle Flix profitieren. Auch verwies der CEO auf die bisherigen Erfolge.

So wurde Greyhound in nur 14 Monaten auf die Technologie-Plattform von Flix gehievt und konnte so zusätzliche Kunden gewinnen. 2022 nutzten gut acht Millionen Fahrgäste die Busse der Marken Flixbus und Greyhound in Nordamerika.

Auch am Geschäftsfeld Zug will Schwämmlein nicht rütteln, obwohl es als besonders kapitalintensiv gilt. „Bus und Zug ergänzen sich, wir glauben an den Zug als Teil unserer Wachstumsstrategie“, sagte der Unternehmer.

Das Geschäft auf der Schiene ist allerdings deutlich komplizierter. Im Fernverkehr gibt es etwa in Deutschland keinen richtigen Gebrauchtmarkt für die Fahrzeuge. Denn es gibt neben der Deutschen Bahn kaum Wettbewerb. Investoren, die Geld für neue Züge zur Verfügung stellen, wollen aber die Aussicht auf eine Zweitverwertung haben, wenn Flix die Flotte nach einigen Jahren modernisieren sollte.

