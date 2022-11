Flüssiggas Fast 100 Prozent Marktanteil: Diese Firma beherrscht das Geschäft mit LNG-Kältetanks – mit extremen Gewinn-Margen

GTT dominiert mit seiner Technologie den Markt der Kältetanks für LNG-Schiffe. Die sind gefragter denn je, doch in den Werften stauen sich die Aufträge. Der Bau geht zu langsam – auch für GTT selbst.

Schiffe wie dieses werden von GTT mit Kühl- und Transporttechnologie ausgestattet – zu bald 100 Prozent im Markt. (Foto: IMAGO/ANP) LNG-Tanker Golar Igloo

Paris Die französische Firma Gaztransport & Technigaz (GTT) ist vor allem Energie-Insidern ein Begriff. Das Unternehmen dominiert in einer Nische, die für Europas Energieversorgung seit dem Versiegen der russischen Gaslieferungen von zentraler Bedeutung ist: GTT ist unangefochtener Marktführer bei der Technologie für die Kältetanks, mit denen Schiffe Flüssiggas (LNG) transportieren.

Das Geschäft boomt: 2022 habe man „alle bisherigen Verkaufsrekorde gebrochen“, sagte GTT-Chef Philippe Berterottière. Die Firma verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 134 Aufträge zur Ausrüstung von Tankerschiffen, allein im dritten Quartal kamen 46 Bestellungen dazu.

Der Bedarf an neuen LNG-Tankern ist groß, die Kapazitäten von GTT und seinen Partnerwerften in Südkorea und China allerdings begrenzt. Die Schiffe, die nun in den Auftragsbüchern stehen, werden erst zwischen dem zweiten Halbjahr 2024 und dem zweiten Halbjahr 2027 vom Stapel laufen.

GTT hat einen Marktanteil von fast 100 Prozent