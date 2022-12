Rund um Weihnachten wird es wieder eng an den Airports. Wer dort jeden Schritt penibel dokumentiert, hat später bessere Chancen, entschädigt zu werden.

Zu wenig Personal für all die Fluggäste, der Neustart nach der Pandemie ging im Juni und Juli gründlich daneben. Rund um Weihnachten könnte es erneut eng werden, auch wenn ein vergleichbares Chaos wohl ausbleiben wird. (Foto: IMAGO/Marc John) Flugausfälle auch im Winter möglich

Frankfurt Die gute Nachricht: Das Chaos am Flughafen ist vorbei, und es läuft wieder besser in der von personellen Engpässen geplagten Branche. Die schlechte Nachricht: Normalität ist nach wie vor nicht in Sicht – an manchen Flughäfen könnte es rund um Weihnachten und den Jahreswechsel wieder eng werden.

Fluggesellschaften und Flughäfen hätten noch nicht in großem Maßstab Personal einstellen können, sagt Jan-Frederik Arnold, Chef des Fluggastrechteportals Flightright: „Deshalb gehe ich davon aus, dass wir bei den Verspätungen und den Flugabsagen erneut über dem Niveau von 2019 liegen werden.“

Aktuell berichten Airlines wie Lufthansa, Eurowings, Condor oder Easyjet von einer hohen Nachfrage nach Flugtickets in den kommenden Wochen. Gerade vor und nach den Festtagen wird traditionell viel gereist. Wer vorhat, in den Jet zu steigen, kann durchaus Vorsorge treffen für den Fall, dass sein Flug verspätet ist oder ganz ausfällt.

Flugausfälle: Dokumentation beginnt mit der Ankunft

