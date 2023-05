Fluggesellschaft Finanzchefin übernimmt das Steuer bei Qantas

Vanessa Hudson übernimmt die Position ab November von Konzernchef Alan Joyce. Sie ist seit 28 Jahren im Unternehmen tätig.

Die jetzige Finanzchefin führt ab November das Unternehmen. (Foto: via REUTERS) Vanessa Hudson

Bangalore Erstmals in der Konzerngeschichte wird eine Frau das Ruder bei der australischen Fluggesellschaft Qantas in die Hand nehmen. Die bisherige Finanzchefin Vanessa Hudson wird im November die Nachfolge von Konzernchef Alan Joyce antreten, der das Unternehmen nach über 14 Jahren verlässt, teilte die Fluglinie mit dem Känguru am Dienstag mit.

Hudson ist seit 28 Jahren bei Qantas in verschiedenen Führungspositionen tätig. „In den vergangenen fünf Jahren hat Vanessa Hudson als Mitglied des Managementkomitees der Gruppe unsere Strategie direkt mitgestaltet. Sie hat das Finanz- und Treasury-Portfolio während der Corona-Krise hervorragend geführt“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Richard Goyder die Entscheidung.

Joyce hatte die Fluggesellschaft sicher durch den Gegenwind der Pandemie, schwankende Treibstoffpreise und zunehmenden Wettbewerb navigiert. „Dieser Übergang findet zu einer Zeit statt, in der die Qantas-Gruppe extrem gut aufgestellt ist“, sagte Goyder. Ein neuer CFO soll in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.