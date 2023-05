Fluggesellschaft Finanzinvestor Apollo will angeblich Airline SAS übernehmen

Laut einem Bericht will die US-Beteiligungsfirma die Mehrheit an der krisengeplagten skandinavischen Airline übernehmen. Offen ist, ob EU-Regeln das zulassen würden.

Für die Sanierung sicherte sich das Unternehmen eine 700 Millionen Dollar schwere Finanzspritze von Apollo, auf die sie wegen einer Erholung des Geschäfts teilweise verzichtete. (Foto: imago/Rüdiger Wölk) Airline SAS

Kopenhagen, New York Apollo will Insidern zufolge die Mehrheit bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS übernehmen. Der Finanzinvestor plane einen Antrag dafür bei den zuständigen schwedischen und dänischen Behörden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der Deal sei Teil des Rettungspakets für die kriselnde Airline.

Allerdings verbieten EU-Regeln den Verkauf der Mehrheit einer europäischen Fluggesellschaft an einen Eigner außerhalb der Staatengemeinschaft. Da Apollo aber einen Großteil seines Geldes von europäischen Anlegern erhalte, hoffe die US-Beteiligungsfirma dennoch, grünes Licht zu erhalten, fügte der Insider hinzu. Apollo und SAS wollten sich zu diesem Thema nicht äußern. Die Aktien der Fluggesellschaft stiegen in Stockholm zeitweise um knapp ein Viertel auf 0,35 Kronen.

Die durch die wachsende Billig-Konkurrenz unter Druck geratene Airline war durch die Flug-Ausfälle während der Corona-Pandemie 2020 in eine tiefe Krise geschlittert und musste mit Staatsgeld gerettet werden. Dänemark und Schweden sind mit insgesamt etwa 40 Prozent an der Firma beteiligt. Im Sommer 2022 meldete SAS wegen der Belastungen durch einen Pilotenstreik in den USA Insolvenz an. Für die Sanierung sicherte sich das Unternehmen eine 700 Millionen Dollar schwere Finanzspritze von Apollo, auf die sie wegen einer Erholung des Geschäfts teilweise verzichtete. Einen operativen Gewinn erwartet die Airline aber erst 2024. Mehr: Finanzinvestor übernimmt Chemikalienhändler Univar für 8,1 Milliarden Dollar