Fluggesellschaft Großauftrag: Air India will 250 Airbus-Jets kaufen

Die Fluggesellschaft hat insgesamt 210 A320neo-Maschinen sowie 40 Großraumjets vom Typ A350 beim Flugzeugbauer geordert. Angeblich sollen auch eine Bestellung bei Boeing folgen.

Sollte Air India auch beim Hersteller Boeing Maschinen kaufen, könnte das zusammengenommen den bisher größten Flugzeug-Deal bilden. (Foto: dpa) Flugzeuge der Air India

Neu Delhi Die Fluggesellschaft Air India will 250 Jets von Airbus kaufen. Das Unternehmen habe eine Absichtserklärung über 210 Maschinen aus der Mittelstreckenjet-Familie A320neo sowie 40 Großraumjets vom Typ A350 abgeschlossen, sagte der Chef der Air-India-Mutter Tata Group, Natarajan Chandrasekaran, am Dienstag in einem Online-Briefing mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Insidern zufolge will die Gesellschaft zudem eine dreistellige Zahl Maschinen beim US-Hersteller Boeing kaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag berichtet hatte. Zusammengenommen könnten die beiden Bestellungen den bisher größten Flugzeug-Deal bilden.

