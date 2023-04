Fluggesellschaft Italien verhandelt noch länger über ITA-Verkauf an Lufthansa

Frankfurt Lufthansa und die italienische Regierung verlängern die Frist für die exklusiven Gespräche über einen Einstieg bei der staatlichen Fluggesellschaft ITA Airways. Die Verhandlungen sollen nun bis zum 12. Mai gehen. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters über den neuen Termin berichtet. Im Umfeld der Gespräche wurde diese Information gegenüber dem Handelsblatt bestätigt. Die Transaktion wackele deshalb aber nicht, heißt es weiter. Lufthansa wollte sich zu den Details der Gespräche nicht äußern.

Ursprünglich endete die Frist für die exklusiven Verhandlungen mit dem Finanzministerium in Rom am vergangenen Montag. In den letzten Wochen war sowohl vonseiten der Lufthansa als auch der Regierung in Rom immer wieder betont worden, dass eine Einigung sogar früher möglich sei. Doch neue Entwicklungen haben offenbar dazu geführt, dass es noch Gesprächsbedarf gibt.

So rutschte ITA im vergangenen Jahr überraschend tief in die Verlustzone. Der Nettoverlust belief sich auf 486 Millionen Euro, bei einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro. Ursache waren laut Unternehmen die steigenden Kerosinpreise sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage. Das müsse beim Preis berücksichtigt werden, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr deshalb vor einigen Tagen klargestellt.

Dazu kommt ein weiteres Thema: In Rom wird offenbar nicht ausgeschlossen, dass die Wettbewerbshüter in Brüssel die Transaktion in die sogenannte Phase 2 schicken könnte. Der Deal würde dann nicht zügig und vielleicht versehen mit einigen Auflagen genehmigt, die EU-Kommission würde ihn stattdessen eingehend unter die Lupe nehmen. So eine Phase 2 dauert in der Regel länger, Unternehmen dürfen in dieser Zeit noch nicht damit beginnen, den Neuerwerb zu integrieren.

Das hätte im Fall von ITA Folgen. Denn mögliche Synergien könnten zunächst nicht gehoben werden. Sie sind aber wichtig, um ITA möglichst rasch in die Gewinnzone zu bringen. Zwar ist derzeit überhaupt nicht klar, ob die EU-Kommission den Fall ITA tatsächlich in eine vertiefte Prüfung geben wird. Doch ausgeschlossen ist das nicht. Bei Übernahmen in der Luftfahrt ist es durchaus üblich, dass Wettbewerber in Brüssel dagegen intervenieren. Das Szenario eines langen Prüfverfahrens spielt deshalb bei den Gesprächen zwischen Verkäufer und Käufer stets ein wichtige Rolle.

Lufthansa will zunächst nur eine Minderheit an ITA

Die Lufthansa verhandelt aktuell darüber, zunächst eine Minderheit an ITA zu übernehmen. Die Rede ist von 40 Prozent, angeblich wird dieses Paket mit rund 200 Millionen Euro bewertet. Offiziell bestätigt wurden diese Zahlen allerdings bisher von keiner Seite. In einem zweiten Schritt – wahrscheinlich wenn ITA wieder schwarze Zahlen schreibt – will Lufthansa die restlichen Anteile erwerben.

ITA ist die Nachfolgegesellschaft der insolventen Alitalia. Mit 67 Flugzeugen ist die Fluggesellschaft aber deutlich kleiner als ihr Vorgänger. Lufthansa will die Airline unter anderem für die Langstrecke in Richtung Afrika und Lateinamerika nutzen. Dazu soll der Flughafen Rom als Drehkreuz gestärkt werden.

Erstpublikation: 25.04.2023, 09:41 Uhr (zuletzt aktualisiert am 25.04.2023, 10:44 Uhr)