Fluggesellschaft Ryanair kann Verluste eindämmen und will wieder profitabel werden

London Nach zwei Jahren pandemischer Flaute will Europas größte Billigairline Ryanair in diesem Jahr wieder zulegen. Die Buchungen für den Sommer liegen zwar deutlich über dem Vorjahresniveau. „Die Erholung ist fragil“, warnte Konzernchef Michael O’Leary jedoch bei der Vorlage der Jahresergebnisse. Der 61-jährige Manager sah sich deshalb außer Stande, einen Ausblick für den weiteren Geschäftsverlauf des Jahres zu geben.

Gründe für die Unsicherheit sind vor allem die immer noch nicht endgültig überwundene Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine. „Angesichts des anhaltenden Risikos negativer Nachrichten zu diesen beiden Themen ist es nicht praktikabel, wenn nicht sogar unmöglich, zu diesem Zeitpunkt eine vernünftige oder genaue Gewinnprognose abzugeben“, so Ryanair.

Hinzu kommt, dass der weltweite Inflationsschub die Lebenshaltungskosten enorm in die Höhe getrieben hat und somit das Urlaubsbudget vieler Reisender vermindert. Ryanair konnte deshalb bislang die Ticketpreise nicht wie erhofft anheben und musste im ersten Quartal die Nachfrage mit Preisnachlässen ankurbeln.

Dennoch geht die irische Fluggesellschaft davon aus, dass sie ihre Passagierzahl im laufenden Geschäftsjahr von zuvor 97 auf 165 Millionen steigern kann. Das wären sogar mehr Passagiere als beim bisherigen Rekord von 149 Millionen. Man sei „vorsichtig optimistisch“, dass die Flugpreise in der Hochsaison im Sommer sogar leicht über das Niveau von 2019 steigen könnten.

Der Konzern strebe eine „angemessene Profitabilität“ an, teilte das Unternehmen mit. Das klingt deutlich vorsichtiger als noch Ende März, als O‘Leary in einem Interview noch ankündigte: „Wir wären enttäuscht, wenn wir in den nächsten zwölf Monaten nicht mehr als eine Milliarde Gewinn machen würden.“

Ryanair gleichauf mit dem Rivalen Easyjet

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Ryanair seinen Nettoverlust mit Hilfe von Kostensenkungen von gut einer Milliarde auf 355 Millionen Euro deutlich verringern. Analysten hatten sogar noch etwas mehr erwartet und einen Zielwert von 370 Millionen Euro ausgerechnet. Der Umsatz verdreifachte sich übers Jahr auf 4,8 Milliarden Euro.

Damit ist Ryanair ähnlich wie der Konkurrent Easyjet auf dem Weg, die alte Flughöhe aus der Zeit vor der Pandemie wieder zu erreichen. Easysjet hatte kürzlich stark steigende Buchungszahlen vermeldet und angekündigt, im Sommer „annähernd auf das Flugniveau von 2019“ zurückzukehren. Der Ryanair-Rivale wird am kommenden Donnerstag seine Halbjahresergebnisse vorlegen.

