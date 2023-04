Fluggesellschaften Scholz und Costa erwärmen sich für Lufthansa-Einstieg bei TAP

Portugals Airline TAP soll privatisiert werden. Der Bundeskanzler und sein portugiesischer Amtskollege äußern sich positiv zu einem möglichen Einkauf der Lufthansa.

Steigt die Lufthansa bei der portugiesischen Airline ein? (Foto: Reuters) TAP-Flugzeug

Lissabon Bundeskanzler Olaf Scholz und der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa haben sich positiv zu einem Einstieg der Lufthansa bei der portugiesischen Airline TAP geäußert. „Mein Eindruck ist: Da passt was zusammen“, sagte Scholz am Mittwoch nach einem Gespräch mit Costa in Lissabon. Es müsse bei einem Einstieg darum gehen, dass die beiden Fluggesellschaften sich ergänzten und es gute Entwicklungsmöglichkeiten des Flugverkehrs vor Ort gebe.

Auch Costa betonte die Komplementarität beider Unternehmen. „Natürlich ist die Lufthansa sehr willkommen“, sagte er. Costa verwies aber auch darauf, dass es einen Wettbewerb gebe und man deshalb die Entscheidung über die Angebote abwarten müsse. Man brauche einen transparenten Prozess.