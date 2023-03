Flughafen Frankfurt Fraport stellt Fluggäste auf Probleme in Oster- und Sommerferien ein

Moderne Gepäckscanner, Check-in-Automaten – Fraport hat die Abläufen zuletzt verbessert. Doch gerade zu Ferienbeginn brauchen Passagiere wohl noch Geduld.

Der größte deutsche Flughafen zählte 2022 mit knapp 49 Millionen Passagieren fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. (Foto: dpa) Flughafen Frankfurt

Frankfurt Zu viel möchte Fraport-Chef Stefan Schulte den Fluggästen nicht versprechen. Es werde an Ostern und im Sommer zwar besser laufen als im vergangenen Jahr. „Es wird aber weiter Wartezeiten geben, etwa zu Beginn der Oster- oder Sommerferien“, sagte der Chef des Flughafenbetreibers Fraport am Dienstag in Frankfurt. „Es wird noch nicht an allen Stellen reibungslos laufen.“ Der Flughafenbetreiber erwartet in Frankfurt in diesem Jahr ein Passagieraufkommen von bis zu 90 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Die Fraport-Experten arbeiten zusammen mit Partnern wie zum Beispiel dem Hauptkunden Lufthansa mit Hochdruck an möglichst reibungslosen Abläufen. Im zurückliegenden Jahr hatte der plötzliche Ansturm der Passagiere das System überfordert. Zeitweise war die Zahl der Fluggäste in Frankfurt um bis zu 300 Prozent in die Höhe geschnellt. Massive Flugstreichungen und Verspätungen waren die Folge.