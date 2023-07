 Flugpreise: Was bei Lufthansa und Co. von den teuren Tickets übrig bleibt

Die Kritik an den hohen Flugpreisen wächst. Zahlen belegen, dass die Airlines pro Passagier deutlich mehr als 2019 erlösen. Doch so einfach ist die Rechnung nicht.

Flugtickets sind gerade so teuer wie selten zuvor. (Foto: dpa) Urlauber am Berliner Flughafen

Frankfurt Rund 900 Euro für die Strecke von Zürich nach Frankfurt und zurück in der Economy, bis zu 800 Euro für die gleiche Reiseklasse zwischen Hamburg und Frankfurt: Wer kurzfristig auf Reisen gehen will, staunt über die Preise, die etwa die Lufthansa verlangt. Fliegen ist so teuer wie selten zuvor.

Die Kritik an den Airlines wird daher lauter. Der italienische Industrieminister Adolfo Urso zitierte kürzlich Vertreter von Fluggesellschaften wie ITA oder Ryanair zu sich und verlangte eine Erklärung für Preise, die „nicht einmal durch die Inflation gerechtfertigt“ seien. Ein „Inflationswächter“ soll nun die Ticketpreise genauer unter die Lupe nehmen.