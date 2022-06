Flugschau ILA Unerwartetes Stimmungshoch: In der Luftfahrtindustrie ist die Zuversicht zurück

Frankfurt Der Stimmungswechsel kam plötzlich. Kurz vor Beginn der Luftfahrtmesse ILA am Mittwoch in Berlin ist die Zuversicht bei Flugzeugherstellern und Zulieferern deutlich gestiegen. Das zeigt sich bei einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung H&Z aus München.

„Wir haben im zweiten Quartal das absolute Stimmungstief gesehen, ausgelöst durch den Ukrainekrieg“, sagt H&Z-Geschäftsführer Michael Santo: „Jetzt, sechs Wochen später, sehen wir ein Hoch, das ich so nicht erwartet hätte.“

Kurz nach Beginn des Krieges hatten mit 49 Prozent etwas weniger als die Hälfte der befragten Manager und Unternehmer die Stimmung als positiv oder sehr positiv bezeichnet. Das waren sogar weniger als im ersten Lockdown Anfang 2020 (56 Prozent). Jetzt schauen 63 Prozent wieder positiv oder sehr positiv auf die kommenden Monate. H&Z hat CEOs, Geschäftsführer und Bereichsleiter in mehr als 100 Unternehmen befragt.

Treiber der guten Stimmung sind derzeit die Kurz- und Mittelstreckenjets von Airbus. „Die Zuversicht hängt vor allem am A320-Programm von Airbus. Hier sehen nahezu alle Zulieferer große Wachstumschancen“, sagt Berater Santo. Konkret erwarten 63 Prozent der Befragten bei der A320-Familie ein großes oder sogar sehr großes Wachstumspotenzial. Das dürfte nicht zuletzt an den Plänen des europäischen Luftfahrtriesen liegen.

Airbus baut derzeit rund 50 dieser beliebten Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge pro Monat. Christian Scherer, Mitglied des Konzernvorstandes, hatte vor wenigen Tagen auf einem Branchentreffen in Doha berichtet, dass die Nachfrage nach der Jet-Familie deutlich steigt. Er ist deshalb überzeugt, die Fertigungsrate in den kommenden drei Jahren um 50 Prozent steigern zu können.

Früheren Angaben zur Folge will der Luftfahrtkonzern in einem ersten Schritt bis zum Sommer 2023 monatlich 65 Flugzeuge vom Typ A320 fertigen. Danach soll die Geschwindigkeit nach Absprache mit den Zulieferern weiter steigen. Bestellungen wie die von Easyjet untermauern die starke Nachfrage. Die Billigairline hat am Dienstag 56 Flugzeuge des Modells A320neo in Auftrag gegeben. Mit den Jets will Easyjet ältere Maschinen in der Flotte ersetzen.

Angesichts der aktuellen Verwerfungen in der Lieferkette ist das ein ehrgeiziges Ziel. Wegen des Ukrainekriegs hatten viele Zulieferfirmen noch vor einigen Wochen eindringlich davor gewarnt, das fragile und weit verzweigte Lieferantensystem von Airbus zu überlasten. Der Konzern selbst bangt mittlerweile um das selbstgesteckte Ziel, in diesem Jahr 720 Verkehrsflugzeuge ausliefern zu können. Insgesamt hat die Sorge vor Engpässen aber etwas nachgelassen.

Materialengpässe werden durch höhere Preise gelöst

74 Prozent der von H&Z befragten Unternehmensvertreter gaben an, keine oder nur kleine Einschränkungen bei der Versorgung mit Material zu haben. „Das Thema Materialengpässe ist etwas in den Hintergrund gerutscht. Man geht davon aus, dass alles zwar teuer bleibt, aber doch verfügbar sein wird“, sagt Santo. Dort wo es zu größeren Engpässen komme, wären die Unternehmen wohl dazu bereit, diese durch höhere Preise zu lösen.

Allerdings sind zwei andere Themen auf die Agenda gekommen, die die Stimmung drücken. „Sorgen bereiten die hohen Energiepreise und der Fachkräftemangel“, berichtet Santo. Das bestätigt Björn Hagemann, Leiter der Luft- und Raumfahrtberatung von McKinsey in Deutschland. Vor allem kleinere Zulieferer in der Luftfahrtindustrie hätten Probleme, qualifiziertes Personal zu finden, um nun wieder größere Stückzahlen zu liefern.

McKinsey erwartet, dass die Zahl der Flugzeugbestellungen im Kurz- und Mittelstreckenmarkt schon 2023 wieder das Niveau von 2019 erreichen wird, dem Jahr vor der Coronapandemie. Um die Liste abzuarbeiten, muss die Produktion allerdings deutlich gesteigert werden.

Die Gewerkschaft IG Metall warnt, dass die Branche darauf nicht ausreichend vorbereitet ist. Sie beruft sich dabei auf eine Umfrage unter Betriebsräten von 67 Luftfahrtunternehmen mit mehr als 75.000 Beschäftigten.

„Mehr als 60 Prozent der Betriebe melden Probleme bei der Stellenbesetzung“, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, vor wenigen Tagen bei einer Pressekonferenz. Statt in der Krise noch stärker auf arbeitsmarktpolitische Instrumente wie Kurzarbeit mit Qualifizierung oder Zeitkonten zu setzen, sei viel zu viel und viel zu schnell Personal abgebaut worden. „Das rächt sich nun“, sagte Friedrich.

Mechaniker der Bundesluftwaffe arbeiten an einem Airbus A400 M. Neben zivilen Flugzeugen gibt es in Berlin vor allem militärisches Gerät zu sehen. (Foto: dpa) Rausputzen für die Luftfahrtmesse ILA

Holger Junge, Konzernbetriebsratsvorsitzender bei Airbus, macht folgende Rechnung auf: Alleine im Werk Hamburg müssten in den kommenden Monaten etwa 1000 neue Arbeitsplätze besetzt werden. „Wir wollen bei Airbus den Hochlauf der Produktionsrate des A320-Programms von 45 auf 75 Maschinen pro Monat schaffen“, sagte Junge.

Das werde aber nur gelingen, wenn das Unternehmen sich auf den geänderten Arbeitsmarkt einstelle und gute Bedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter biete. „Festeinstellungen statt Leiharbeit und befristete Arbeitsverträge sind dafür ein wichtiger Schritt“, sagte Junge.

Die Nachfrage nach dem Airbus-Jet ist hoch. (Foto: Reuters) Produktion des A320 in Hamburg

Auf der ILA stehen in den kommenden Tagen allerdings nicht nur die zivilen Fluggeräte im Blickpunkt. Angesichts des Ukrainekriegs dominiert bei der Flugschau die militärische Ausstattung, schließlich wollen die Regierungen weltweit aufrüsten. Umso überraschender ist es, dass viele deutsche Luftfahrtunternehmen in der Umfrage von H&Z eher zurückhaltend auf das militärische Geschäft blicken.

40 Prozent der Befragten geht davon aus, dass es die landgestützten Systeme sind, die ein sehr hohes oder hohes Potenzial besitzen. Die Aussichten für luftgestützte Systeme werden skeptisch beurteilt, vor allem, wenn sie aus Europa stammen. Nur 25 Prozent der Befragten bescheinigt diesem Markt ein hohes bis sehr hohes Potenzial. Bei Luft-Systemen aus den USA gibt es etwas mehr Zuversicht, hier sind es immerhin 35 Prozent der Befragten.

Berater Michael Santo erklärt die Skepsis unter anderem mit den Lieferproblemen europäischer Hersteller bei militärischem Gerät: „In der Luftfahrt kann die Branche den europäischen Bedarf aktuell nicht decken.“ Es sei bitter zu sehen, dass die Aufträge hier stark ins außereuropäische Ausland gehen würden. Schließlich wolle die Bundesregierung 40 Prozent des Sondervermögens für die Verteidigung in die Luftfahrt geben.

„Ich erwarte von der Politik, dass sie bei ihren Budgets stark die heimische Industrie berücksichtigt. Es gibt hier erheblichen Handlungsbedarf“, sagt Santo: „Die Subunternehmen aus Deutschland sind längst gut und international aufgestellt. Dagegen drohen die großen Hersteller weltweit weiter zurückzufallen.“

