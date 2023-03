Flugtaxi-Pionier Lilium startet Bau des Serienjets – und braucht mehr Geld

Noch in diesem Jahr will das deutsche Start-up den ersten Serienjet fertig bauen, die Zertifizierung soll im kommenden Jahr starten.

Tübingen Daniel Wiegand, Mitgründer des Flugtaxi-Start-ups Lilium, will sich trotz aller Widrigkeiten nicht vom Kurs abbringen lassen. „Wir haben damit begonnen, Formen für das erste Serienflugzeug für die Zertifizierung zu bauen“, sagte der Unternehmer, der im Management für Innovation zuständig ist, dem Handelsblatt. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres sei der bemannte Jungfernflug geplant – mit einem Piloten an Bord. „Für die Zertifizierung werden wir mit bis zu sechs Flugzeugen arbeiten. Diese Phase wird etwa eineinhalb Jahre dauern.“

Dass der elektrische Senkrechtstarter mit seinen 30 ummantelten und kippbaren Rotoren abheben wird, daran lässt Wiegand keine Zweifel aufkommen. Gerade hat der aktuelle Demonstrator erstmals die volle Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern erreicht.

Ein Problem bleibt die Finanzierung. „Uns fehlen circa 300 Millionen Dollar bis zum bemannten Erstflug“, sagte Wiegand. Geld über die Börse zu beschaffen ist derzeit unmöglich. Der Aktienkurs hat über 90 Prozent seit dem Börsengang im September 2021 verloren.

Am Dienstag informierte das Unternehmen seine Aktionäre per Brief über den aktuellen Stand. Danach verfügte Lilium Ende 2022 noch über 206 Millionen Euro an Liquidität. Allein für das erste Halbjahr 2023 plant das Unternehmen mit einem Budget von 125 Millionen Euro, damit würde das Geld nur noch für knapp ein Jahr reichen.

„Wir sind gerade in Gesprächen über eine neue Finanzierungsrunde. Außerdem sprechen wir mit den Behörden auch über mögliche staatliche Technologieförderung“, sagte Wiegand. Ab dem Erstflug des Zulassungsflugzeugs will sich das Unternehmen dann über die Einnahmen aus dem Verkauf von Flugzeugen an Flottenbetreiber sowie die Anzahlungen der Kunden finanzieren.

Lilium: Hype um Flugtaxis ist verflogen

Lilium ist neben Volocopter aus Karlsruhe das Vorzeigeprojekt, wenn es um elektrische Senkrechtstarter geht. Doch der Hype um die fliegenden Taxis ist verflogen. Häufig mussten die Luftfahrtenthusiasten Versprechungen kassieren und rissen eigene Zeitpläne.

Auch das Team um Wiegand musste viel Kritik einstecken. Die vielen klappbaren Rotoren würden beim Start viel mehr Energie verbrauchen als jene Flugtaxis, die auf fest installierte große Rotoren setzen, warnten Experten. Dafür gebe es auf absehbare Zeit nicht ausreichende Batterien.

Lilium will jedoch das Gegenteil beweisen. Vor den Toren Tübingens ist Customcells, der Partner von Lilium, mit Hochdruck dabei, die Fertigung von Batteriezellen hochzufahren. Tausende davon will das Unternehmen künftig pro Jahr an Lilium liefern. Dort – in Wessling bei München – werden die Batterien endmontiert. Es sind die Akkus, wie sie der Serienjet braucht. Der kann nicht mehr wie der Demonstrator mit Gabelstapler-Batterien fliegen. Er braucht mehr Power.

Die sollen die neuen Zellen liefern. Sie haben eine Leistung von 330 Wattstunden je Kilogramm. Entwickelt hat die Zelltechnologie das US-Unternehmen Ionblox, das zuvor unter dem Namen Zenlabs Energy firmierte. Lilium ist an der Firma beteiligt.

Customcells und Lilium haben die Technologie durch das sogenannte Prä-Lithiierungsverfahren optimiert. (Foto: Customcells) Produktion

Ionblox nutzt Silizium-Dominanzanoden. Sie ermöglichen Hochleistungsakkus, die 50 Prozent mehr Energiedichte als aktuelle Lithium-Ionen-Batterien haben sollen, zudem eine fünfmal höhere Leistung. Die Akkus können auch sehr schnell aufgeladen werden.

Customcells und Lilium haben diese Technologie optimiert – durch das sogenannte Prä-Lithiierungsverfahren. Dabei wird zusätzliches Lithium in die Zelle gegeben. Das reduziert den Verlust von Lithium, der beim ersten Ladezyklus entsteht. Die Batterie soll nicht so schnell altern.

„Bei externen Labortests zur Verifizierung hat die Batterie besser abgeschnitten als erwartet“, sagte Wiegand. Man habe nach 800 Ladezyklen noch mit einer Kapazität von 80 Prozent gerechnet, es seien aber tatsächlich 88 Prozent gewesen.

Gemeinsam mit Lilium sei es gelungen, die Machbarkeit der Serienproduktion von hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Batterien für elektrische Senkrechtstarter nachzuweisen, sagte Dirk Abendroth, CEO von Customcells: „Nun automatisieren wir unsere Produktion Zug um Zug zu großen Stückzahlen.“ Um den steigenden Bedarf von Lilium zu decken, will Customcells einen dreistelligen Millionenbetrag investieren und eine Gigawatt-Anlage aufbauen.

Kritik an Lilium-Flugzeugen wird leiser

Angesichts solcher Erfolge ist die Kritik an Lilium leiser geworden. Volker Gollnick, Leiter des Instituts für Lufttransportsysteme an der TU Hamburg und einer der vehementesten Kritiker von Lilium, schaut mittlerweile „vorsichtig optimistisch“ auf das Projekt, wie er kürzlich dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ sagte.

Wiegand ist zuversichtlich, dass mit den bei Customcells gefertigten Batterien die Vorgaben der Luftfahrtbehörden erfüllt werden können. „Die vorgeschriebene Reserve ist in der operationellen Reichweite von 175 Kilometern berücksichtigt“, sagte er. Die Reserve werde kein bestimmter Leistungswert der Batterie sein. Sie richte sich danach, wo der Jet hinfliegt und wie weit Ausweichflugplätze entfernt sind.

Lilium habe sich bei der Batterie bewusst für einen Partner aus Europa entschieden. „Wir wollen kurze Wege, um bei der Innovation das erforderliche Tempo zu erreichen. Und wir brauchen eine sehr große Qualität und Verlässlichkeit.“ Die Batterie sei eines der wichtigsten Elemente des Jets. „Sie bestimmt die Flugleistung, aber auch die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Luftfahrt-Batterien und ihre Zulassung haben wir als unsere Kernkompetenz definiert.“

Die ersten Serienflugzeuge sollen nun mit einer Vier-Mann-VIP-Kabine ausgestattet an etablierte Betreiber gehen, die zum Beispiel eine Hubschrauberflotte haben. Damit folgt Lilium dem Tesla-Modell, zunächst das Premium-Segment zu bedienen und mit diesen Einnahmen dann den Einstieg in das Massengeschäft zu finanzieren. „Das weitaus größere Potenzial sehen wir natürlich im Regionalverkehr zwischen Städten. Das Shuttle ist der nächste Schritt“, so Wiegand.

Das dürfte neben der Finanzierung allerdings die größte Herausforderung für das Lilium-Team werden, denn dazu muss ein ausreichend großes Netz für den regionalen Verkehr zwischen Städten errichtet werden.

