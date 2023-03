Flugverkehr Beinahekollisionen auf Landebahnen: US-Flugaufsicht FAA schlägt Alarm

In den USA steigt die Zahl gefährlicher Zwischenfälle an Flughäfen auffällig. Das alarmiert nun die Behörden. Ein möglicher Grund: Verlust von erfahrenen Mitarbeitern in der Pandemie.

zuletzt sind sich Flugzeuge auf Flughäfen in New York, Boston, Hawaii, Florida und Washington bedrohlich nah gekommen. (Foto: AP) Boston

New York Der Tower am US-Flughafen Hollywood Burbank entdeckt den Helikopter auf der Landebahn erst im letzten Moment. Die Fluglotsen stoppen den Anflug einer Boeing 737, die Maschine der Southwest-Airlines startet durch und vermeidet recht knapp eine Kollision. Der Zwischenfall vom vergangenen Wochenende ist nur der jüngste in einer beunruhigenden Serie von Sicherheitspannen in der amerikanischen Luftfahrt.

Nach mehreren Beinahezusammenstößen hat diese Woche auch die US-Luftfahrtaufsicht FAA Alarm geschlagen. Die Behörde hat am Mittwoch die Fluggesellschaften aufgerufen, angesichts der jüngsten Vorkommnisse „wachsam“ zu sein.

Seit Januar 2023 seien sechsmal Fahr- oder Flugzeuge auf der Landebahn gewesen. Darunter sei „ein Ereignis am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York, bei dem ein am Boden fahrendes Flugzeug ein abfliegendes Flugzeug knapp vermieden, und ein landendes Flugzeug am Flughafen Austin, das ein abfliegendes Flugzeug nur um 30 Meter verpasst hat“, heißt es in der offiziellen Anweisung der FAA. Die potenzielle Gefahr dieser Ereignisse sei „beunruhigend“.