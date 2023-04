Flugverkehr US-Fluggesellschaft Southwest stoppt kurzzeitig Flugbetrieb

Southwest Airlines hat am Dienstag den Flugbetrieb unterbrochen. In den USA waren 1700 Flüge verspätet. Erst im Dezember hatte es große Störungen gegeben.

Die US-Fluggesellschaft hat am Dienstag wegen eines technischen Problems kurzzeitig keine Flugzeuge mehr starten lassen. (Foto: Reuters) Southwest Airlines

Dallas Die US-Fluggesellschaft Southwest hat am Dienstag wegen eines technischen Problems kurzzeitig keine Flugzeuge mehr starten lassen. Southwest und die Luftfahrtbehörde FAA gaben schon wenig später den Luftverkehr wieder frei, doch landesweit waren in der Folge mehr als 1700 Flüge verspätet. Nach Angaben der Webseite FlightAware.com war Southwest für weit mehr als die Hälfte aller Verspätungen in den USA verantwortlich.

Die Fluggesellschaft erklärte, es habe „Probleme mit der Datenverbindung“ gegeben, die „durch einen Ausfall der Firewall“ entstanden seien.

Erst im Dezember hatte Southwest über die Weihnachtsfeiertage fast 17.000 Flüge gestrichen. Das Unternehmen machte dafür schlechtes Wetter und Personalprobleme verantwortlich. Diese Annullierungen kosteten die Fluggesellschaft mehr als eine Milliarde Dollar und werden derzeit von der Verkehrsbehörde untersucht.

