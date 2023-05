Die Deutsche Aircraft will in Leipzig eine modernisierte Dornier 328 produzieren. Das Projekt wird vom Bund unterstützt. Eines fehlt dem seit Jahrzehnten ersten Flugzeug aus Deutschland aber noch.

Ab Ende 2026 sollen in Leipzig die ersten Maschinen produziert werden. Es wäre nach fast 20 Jahren das erste Flugzeug aus deutscher Produktion. (Foto: Deutsche Aircraft) Entwurf der geplanten Dornier 328 eco

Frankfurt Für deutsche Luftfahrtfans war 2005 ein trauriges Jahr. Damals verließ die letzte Dornier 328 die Fertigungshallen in Oberpfaffenhofen. Die Ikone der deutschen Luftfahrt war zugleich das bis heute letzte von einem deutschen Unternehmen entwickelte und gebaute Verkehrsflugzeug.

Die Deutsche Aircraft will an diese Tradition fast 20 Jahre später nun anknüpfen und in Leipzig eine moderne Variante D328eco bauen. Am Dienstag beginnt das Unternehmen, das zum US-Konzern Sierra Nevada Corporation gehört, mit dem Bau der Fertigungshalle.

Das Projekt wird über die KfW vom Bund unterstützt. Die Politik will so Luftfahrt-Know-how in Deutschland sichern. Dabei wird der Bau von Verkehrsflugzeugen weltweit von Airbus und Boeing dominiert. Abnehmer für ein kleines Regionalflugzeug mit bis 40 Passagieren zu finden wird nicht einfach.

