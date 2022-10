Flugzeugbau MTU erhöht seine Prognose – Luftfahrtindustrie sucht dringend Personal

Frankfurt Der Münchener Triebwerksspezialist MTU Aero Engines hat Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten gesteigert und erhöht für das Gesamtjahr 2022 leicht die Prognose. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 3,82 Milliarden Euro zu, das operative Ergebnis stieg sogar um 46 Prozent auf 448 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit.

Vorstandschef Reiner Winkler sagte: „Auf der Basis dieser guten Ergebnisse und des aktuellen Umfelds, das unter anderem von einer günstigen Dollar-Kurs-Entwicklung geprägt ist, können wir unsere Prognose heute erhöhen.“ Das Management rechnet nun mit einem Jahresumsatz von bis zu 5,5 Milliarden Euro – statt bisher 5,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll im „im niedrigen Dreißigerprozentbereich“ steigen.

Die Zahlen des Dax-Unternehmens zeigen: Die tiefe Krise in der Luftfahrtindustrie, die durch die Pandemie ausgelöst wurde, ist zu Ende. Die Menschen fliegen wieder, die Airlines investieren in neue Jets. Auch Lufthansa legte am Donnerstag gute Zahlen vor. Zudem treiben die hohen Klimavorgaben der EU-Kommission die Nachfrage im zivilen Flugzeugbau.

Es geht mittlerweile so stark aufwärts, dass viele Zulieferer kaum nachkommen, entsprechend Personal aufzubauen. Das wird aber gebraucht, um wie etwa von Airbus geplant künftig mehr Flugzeuge der A320-Familie zu bauen. Schon jetzt liegt die Fertigung bei Airbus hinter den Planungen, weil etwa Triebwerkshersteller Lieferprobleme haben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Michael Santo von der auf Luftfahrt fokussierten Beratungsfirma H&Z aus München berichtet: „Früher wendete man sich bei einem Ramp-up an den Arbeitsmarkt und beschaffte sich das Personal, um das Hochfahren der Produktion zu schaffen. Heute bekommen die Firmen kaum noch Resonanz am Arbeitsmarkt.“

Die Firmenzentrale von MTU in München. (Foto: dpa) MTU

Santo und sein Team haben vor wenigen Tagen ihr regelmäßiges Stimmungsbarometer für die Luftfahrtindustrie erstellt. Rund 90 Prozent der befragten Branchenführungskräfte nannten die Verfügbarkeit von Personal sowie steigende Personalkosten als dominierende Herausforderung. „Das Thema Personalmangel klang in unseren Umfragen vor etwa einem Dreivierteljahr nur sehr leise an, mittlerweile hat es die Sorgen um Materialmangel vom Spitzenplatz verdrängt“, sagt Santo.

Luftfahrtbranche hat in der Pandemie an Attraktivität verloren

Die Luftfahrtindustrie habe in den zwei Jahren Pandemie mit langen Kurzarbeitsphasen an Attraktivität eingebüßt, erklärt der Berater: „Der Nimbus, dass es trotz Krisen immer weiter nach oben geht, ist verloren gegangen. Das zeigt sich jetzt.“

Ungeachtet der guten Zahlen, wie sie MTU am Donnerstag vorlegte und Airbus am Freitag liefern könnte, hat sich die Stimmung in der Branche laut Santo etwas eingetrübt. Nur noch die Zulieferer, die im klassischen Kurz- und Mittelstreckengeschäft tätig sind, könnten gut mit Airbus mithalten. „Diejenigen, deren Portfolio stark auf die Langstrecke ausgerichtet ist, haben ein sattes Problem.“ Denn in diesem Segment tue sich wenig, auch bei Airbus.

Die Pandemie hatte vielen Zulieferern vor Augen geführt, wie stark sie an Airbus und dem wichtigen Kurz- und Mittelstreckenprogramm A320 hängen. Airbus hatte die Fertigung der beliebten Jets vorübergehend deutlich zurückgefahren. Deshalb waren viele der häufig mittelständischen Zulieferbetriebe auf der Suche nach alternativen Kunden.

>> Lesen Sie dazu: Totgesagt und doch lebendig: Wo die A380 noch fliegt

„Doch die Hoffnungen, die auftauchen, fallen schnell wieder in sich zusammen“, sagt Berater Santo. Das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr werde größtenteils in die USA fließen. Auch der Hoffnungsträger Dornier 328 Eco kann die Erwartungen bisher nicht erfüllen.

Das Unternehmen Deutsche Aircraft arbeitet an einer klimagerechteren Neuauflage des berühmten Regionalflugzeugs Dornier 328. Hinter dem Unternehmen steht die US-Firma Sierra Nevada Corporation mit ihrer Tochter 328 Support Services, die die Rechte an der Dornier 328 besitzt. Doch das Programm verzögert sich, die Zertifizierung der 328 Eco ist derzeit für 2026 geplant.

Das geplante Flugzeug habe zwar eine große Messepräsenz, bisher aber noch keinen großen Markterfolg verkünden können, sagt Santo: „Das führt bei potenziellen Lieferanten eher zu Zurückhaltung.“ Zukunftsthemen wie etwa Wasserstoff würden in der Zulieferindustrie wiederum in der Breite vorerst noch nicht wirken.

Mehr: Concorde-Nachfolger der US-Firma Boom fehlt die nötige Technik