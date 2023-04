Flugzeugbauer Airbus verkündet bei Macron-Besuch in Peking Verdopplung der Produktion in China

Nach der Corona-Unterbrechung zieht der Flugverkehr in der Volksrepublik wieder an. Der europäische Flugzeugbauer errichtet daher eine zweite Montagelinie vor Ort.

Der Flugzeugbauer montiert Flugzeuge des Typs A320 seit 2008 in der Stadt Tianjin. (Foto: Reuters) Airbus A320

Peking Airbus eröffnet eine zweite Montagelinie in China. Airbus-Chef Guillaume Faury unterzeichnete am Donnerstag eine entsprechende Vereinbarung bei einem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Peking.

Damit verdoppeln sich die Produktionskapazitäten des Flugzeugbauers in der Volksrepublik. Zudem erhielt Airbus grünes Licht für die Lieferung von 160 Flugzeugen nach China, wie das französische Präsidialamt mitteilte. Der Boeing-Rivale hatte Ende vergangenen Jahres 292 Flugzeuge an chinesische Gesellschaften verkauft, die nötige Genehmigung der Regierung in Peking stand zunächst aber noch aus.

Branchenkreisen zufolge verhandelt Airbus weiter über neue Aufträge aus China. Allerdings wurde zunächst nicht mit weiteren Bestellungen gerechnet. Das steht in Gegensatz zu Hoffnungen im Vorfeld der China-Reise von Macron, dass die französische Wirtschaft neue Aufträge an Land ziehen könnte.

Airbus montiert Flugzeuge des Typs A320 seit 2008 in der Stadt Tianjin. Die zweite Montagelinie verdoppelt die Kapazitäten dort. Nach der Corona-Unterbrechung zieht der Flugverkehr in China wieder an. Seit März haben insbesondere die Inlandsflüge das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Der internationale Flugverkehr liegt jedoch immer noch um fast ein Drittel unter dem Niveau des Jahres 2019. Mehr: Airbus verbucht Rekordgewinn – muss aber um seine Produktionsziele zittern