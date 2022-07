Flugzeugbauer Probleme mit Lieferketten: Airbus schraubt Produktionsziele für dieses Jahr nach unten

Die Materialknappheit macht dem europäischen Flugzeugbauer zu schaffen. Bis Ende 2022 will Airbus rund 700 Verkehrsflugzeuge ausliefern – 20 weniger als geplant.

Weil unter anderem Triebwerke fehlen, wird Airbus in diesem Jahr nur etwa 700 Maschinen ausliefern. (Foto: Reuters) Airbus A350

Toulouse Noch in der vergangenen Woche hatte Airbus-Chef Guillaume Faury erklärt, dass der weltgrößte Flugzeugbauer seine Produktionsziele für 2022 „auf keinen Fall“ aufgeben werde. Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am Mittwoch schlug Faury dann andere Töne an: Wegen wegen Verzögerungen bei wichtigen Zulieferern werde der Konzern im laufenden Jahr nun rund 700 Verkehrsflugzeuge ausliefern, 20 weniger als geplant.

In den ersten sechs Monaten übergab Airbus mur 297 Maschinen an seine Kunden – gut 40 Prozent des Jahresziels. „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Lieferketten nicht in der Lage sind, unseren ursprünglichen Plan zu stützen“, sagt Faury. Es sei „schwierig, den Rückstand in der zweiten Jahreshälfte aufzuholen“.