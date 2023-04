Flugzeugmieten steigen rasant – Leasingfirmen profitieren von Erholung in der Luftfahrt

Das Geschäft der Leasingfirmen läuft wieder auf Hochtouren. Die aktuelle Bankenkrise ändert am Optimismus in der Branche nichts. Dazu kommt: auch die Lufthansa will ihre Strategie anpassen.

01.04.2023 - 19:00 Uhr