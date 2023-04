Flugzeugwartung Teilverkauf von Lufthansa Technik geht in die finale Phase

Die Lufthansa will nun Bieter auswählen, die bindende Angebote für einen Minderheitsanteil an der Wartungstochter einreichen dürfen. Unklar ist, wie viel Mitsprache die Investoren erhalten.

Die Wartungsfirma betreut weltweit mehr als 800 Kunden und mehr als 4200 Flugzeuge. (Foto: dpa) Lufthansa Technik

Frankfurt Der Teilverkauf der Flugzeugwartungsfirma Lufthansa Technik geht in die finale Phase. In den kommenden Tagen will die Lufthansa Finanzkreisen zufolge einige Private-Equity-Bieter auswählen, die ein verbindliches Angebot für einen Minderheitsanteil des mit sechs bis sieben Milliarden Euro bewerteten Unternehmens abgeben dürfen.

Die Finanzinvestoren Advent, Bain und CVC werden wohl dabei sein, während andere Interessenten wie Blackstone und KKR nicht mehr von der Partie sind, hieß es am Freitag von mit der Auktion vertrauten Personen. Ursprünglich sollten die Bieter schon in der vergangenen Woche Rückmeldung bekommen, doch der Prozess verzögerte sich.

Das hängt nach Informationen aus Finanzkreisen unter anderem mit der weiterhin nicht final geklärten Frage zusammen, wie viel Mitsprache die Investoren bei Lufthansa Technik bekommen sollen. Die Finanzinvestoren und Lufthansa lehnten Stellungnahmen ab oder waren bislang nicht erreichbar.

Teilverkauf soll Lufthansa Technik bessere Marktchancen verschaffen