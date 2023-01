Rolf Hollander will auch mit 71 Jahren nicht von seinem Führungsanspruch lassen. Der Vorstand hat ihn verklagt. Der Held vergangener Tage darf das Unternehmen nicht mehr ohne Genehmigung betreten.

Bei dem Oldenburger Fotodienstleister tobt seit Längerem ein Machtkampf. (Foto: dpa) Fotodienstleister Cewe

Düsseldorf Rolf Hollander genießt bei Cewe Legendenstatus. 15 Jahre war er Chef des für seine Fotobücher bekannten Dienstleisters und bis vor Kurzem Vorsitzender des einflussreichen Kuratoriums der Cewe-Stiftung. Mittlerweile darf er ohne Erlaubnis nicht mehr durch die Tür. Hollander muss sich in Oldenburg am Empfang melden, wenn er in „sein“ Unternehmen möchte. Details regelt eine Arbeitsanweisung vom Neujahrsmorgen.

Alle Mitarbeitenden seien verpflichtet, Hollander „keinen Zugang und Zugriff auf Ressourcen der Cewe-Gruppe mehr zu ermöglichen“, heißt es darin. Der 71-Jährige sei „von jeglichen internen Informationsprozessen auszuschließen“. Außerdem sei Hollander „der Zutritt zu sämtlichen Betriebsstätten, Räumlichkeiten et cetera der Cewe-Gruppe nur nach Rücksprache mit dem Vorstand zu ermöglichen“.

In Oldenburg gleicht das einer Revolution. Hollander und Cewe sind für die Belegschaft gedanklich kaum voneinander zu trennen. Auch Jahre nach seinem Ausscheiden als Vorstandschef sahen sie den lang gewachsenen Mann immer wieder durch die Fabrikhallen und Büros schreiten.

