 Fusion: Smurfit Kappa und Westrock wollen neuen Verpackungsriesen schaffen

Der größte europäische und das zweitgrößte US-Verpackungsunternehmen planen eine Fusion. Der neue Konzern wäre nach Umsatz die Nummer eins der Branche.

Durch die Fusion mit Westrock soll einer der größten Verpackungshersteller der Welt entstehen. (Foto: via REUTERS) Papierfabrik von Smurfit Kappa in Marokko

Dublin Der irische Verpackungshersteller Smurfit Kappa und sein US-Rivale Westrock haben ihre Fusionsabsichten bestätigt. Mit einem Wert von fast 20 Milliarden Dollar wollen sie einen der größten Verpackungshersteller der Welt schaffen, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten.

Nach Umsatz wäre es der weltgrößte börsennotierte Verpackungskonzern. Die Aktionäre von Westrock erhalten eine Aktie der fusionierten Gruppe sowie fünf Dollar in bar für jedes Wertpapier, das sie halten. Dies entspreche einem Wert von 43,51 Dollar pro Aktie.

In der vergangenen Woche hatte Smurfit mitgeteilt, dass es in Gesprächen mit Westrock stehe. Der neue Konzern Smurfit Westrock werde seinen Hauptsitz in Dublin haben und an der New Yorker Börse notiert sein. Smurfit ist der größte europäische Papier- und Verpackungshersteller, Westrock das zweitgrößte Verpackungsunternehmen in den USA.

