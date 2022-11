Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Rewe beendet nach „One Love“-Entscheidung Zusammenarbeit mit DFB vorzeitig

Das deutsche Team verzichtet wegen drohender Fifa-Sanktionen auf das Tragen der vorgesehenen Kapitänsbinde. Konzernchef Souque zieht daraus Konsequenzen, attackiert aber vor allem die Fifa.

Der DFB hatte am Montag mitgeteilt, dass Kapitän Manuel Neuer bei der WM entgegen der ursprünglichen Planung doch nicht mit der Armbinde auflaufen werde. (Foto: dpa) One-Love-Kapitänsbinde

Düsseldorf Der Kölner Handelsriese Rewe beendet seine Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Hintergrund ist, dass Kapitän Manuel Neuer am Mittwoch bei dem WM-Spiel gegen Japan anders als zunächst angekündigt nicht mit der „One Love“-Binde auflaufen wird.

Eigentlich wollten der DFB und andere europäische Verbände mit der Armbinde ein Zeichen setzen. Das WM-Gastgeberland Katar steht etwa wegen der Unterdrückung von Homosexuellen und Frauen in der Kritik. Nachdem der Weltverband Fifa Sanktionen angekündigt hatte, zogen die Verbände ihr Vorhaben am Montag zurück, was für breite Kritik sorgte.

Nun verliert der DFB sogar einen Sponsor vorzeitig. „Die skandalöse Haltung der Fifa ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel“, sagte Rewe-Chef Lionel Souque. Die Supermarktkette verzichte deshalb auf ihre Werberechte aus dem bestehenden Vertrag mit dem DFB. Das gelte insbesondere im Kontext der laufenden Weltmeisterschaft.