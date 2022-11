 Galeria Karstadt Kaufhof: Diese Filialen schließen bald – und diese nicht

Viele Städte schauen mit großer Sorge auf das Schutzschirmverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof. Bei einigen der 131 Filialen ist das Aus bereits beschlossene Sache.

Das bereits umgebaute „Weltstadthaus“ gilt als gesichert. (Foto: dpa) Galeria-Filiale in Frankfurt

Düsseldorf Wenn Reimund Baumheier eine Galeria-Filiale betritt, packt ihn die Verzweiflung. „Das sind doch schon lange keine Warenhäuser mehr“, schimpft der ehemalige Kaufhof-Geschäftsführer. „Das sind für den Immobilieneigentümer optimierte Mietflächen.“

Was Galeria selbst hochtrabend den „vernetzten Marktplatz der Zukunft“ nennt, ist für ihn ein seelenloser Flickenteppich an Marktständen ohne Gesamtkonzept, da grenzt der edle Hugo-Boss-Shop an die billige Fläche mit Eigenmarken, garniert mit Bürgerbüro oder Postamt. Und das Schlimmste: Es werde nicht mehr beraten. „Für die sind Mitarbeiter ein Kostenfaktor, für uns waren sie früher Umsatzbringer“, so Baumheier.

