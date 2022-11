 Galeria Karstadt Kaufhof: Diesen Filialen droht das Aus

Der Standort von Galeria Kaufhof am Neumarkt in der Innenstadt gilt als sicher.

Düsseldorf Viele Kommunen bangen jetzt um die Zukunft ihre Karstadt- oder Kaufhof-Filialen. Doch in Halle ist die Entscheidung längst gefallen, Ende Januar läuft der Mietvertrag des dortigen Kaufhof aus. Hohe Rabatte begleiteten den Ausverkauf, sogar Schaufensterpuppen wurden für 25 Euro abgegeben.

Galeria Karstadt Kaufhof ist erneut unter den Schutzschirm geflüchtet. Das Management wird das Insolvenzverfahren nutzen, um das Filialnetz drastisch zu verkleinern. Während die Gewerkschaft Verdi ankündigt, um jede Filiale zu kämpfen, hat Galeria-Chef Miguel Müllenbach schon Leitplanken gesetzt: Mindestens ein Drittel der 131 Häuser müsse geschlossen werden. Welche es sein sollen, sagt das Unternehmen noch nicht.

Doch es zeichnet sich bereits ab, welche Standorte am stärksten gefährdet sind. Für einige wie in Halle ist die Entscheidung bereits gefallen, dass sie unter der gemeinsamen Marke Galeria keine Zukunft haben. Und bei einer ganzen Reihe von Häusern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auf der Streichliste stehen. Nur wenige sind unantastbar.

Galeria Karstadt Kaufhof: Starke Einschnitte erwartet

Wenn Reimund Baumheier eine Galeria-Filiale betritt, packt ihn die Verzweiflung. „Das sind doch schon lange keine Warenhäuser mehr“, schimpft der ehemalige Kaufhof-Geschäftsführer. „Das sind für den Immobilieneigentümer optimierte Mietflächen.“

Was Galeria selbst hochtrabend den „vernetzten Marktplatz der Zukunft“ nennt, ist für ihn ein seelenloser Flickenteppich an Marktständen ohne Gesamtkonzept, da grenzt der edle Hugo-Boss-Shop an die billige Fläche mit Eigenmarken, garniert mit Bürgerbüro oder Postamt. Und das Schlimmste: Es werde nicht mehr beraten. „Für die sind Mitarbeiter ein Kostenfaktor, für uns waren sie früher Umsatzbringer“, so Baumheier.

Was ihn trösten könnte: Sollte ein Kern von profitablen Häusern das Schutzschirmverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof überleben, wäre die Filiale am Münchener Marienplatz, die Baumheier zuletzt geleitet hatte, mit Sicherheit dabei – auch wenn sie heute bei Weitem nicht mehr die bis zu 200 Millionen Euro Umsatz macht wie zu seiner Zeit. Doch welche Galeria-Häuser dürfen sich sonst noch Hoffnung machen, die Sanierung zu überleben – und welche nicht?

Aus Sicht von Experten müsste der Einschnitt drastisch sein. „Es werden deutlich weniger als 100 Warenhäuser übrig bleiben“, prognostiziert Johannes Berentzen, Fachmann für Handelsimmobilien und Geschäftsführer der BBE Handelsberatung. Noch weiter geht Gerrit Heinemann, Handelsexperte der Hochschule Niederrhein: „Maximal 50 dürfte man halten, wenn das Unternehmen langfristig überleben will.“ Baumheier, der heute als Interimsmanager arbeitet, hält nicht mal das für realistisch.

Der von der Galeria-Mutter Signa eingesetzte Sanierer Arndt Geiwitz wird sich jetzt für den Insolvenzplan, den er spätestens in drei Monaten vorlegen muss, erneut jedes Haus kritisch anschauen. Beim letzten Insolvenzverfahren vor zwei Jahren, das er ebenfalls betreute, hatte er ursprünglich 85 Häuser auf der Streichliste, nur 42 wurden letztlich geschlossen. Diesmal wird er wohl konsequenter sein.

Hier schließt Galeria Karstadt Kaufhof Filialen

So gibt es Standorte, bei denen ohnehin schon klar war, dass sie nicht mehr lange Teil des Galeria-Netzes sein werden. So läuft nicht nur in Halle, sondern auch in Hannover (An der Marktkirche) Ende Januar 2023 der Mietvertrag aus. In Berlin-Wedding ist die Schließung Ende 2023 geplant.

Es gibt außerdem einige Vermieter, die schon vor dem zweiten Schutzschirmverfahren erklärt hatten, dass sie für ihre Immobilie mittelfristig ohne Galeria planen. So läuft der Vertrag in Hamburg-Wandsbek nur noch bis Mai 2024, der Eigentümer Union Investment überlegt, dort einen Mix aus Wohnungen, Büros und Läden zu etablieren. Auch in Esslingen hat der Vermieter Galeria den Vertrag gekündigt.

Wo jetzt noch der Kaufhof in der Kölner Breite Straße ist, hat der Eigentümer einen Abriss und Neubau angekündigt – ohne Galeria. Und auch auf der Frankfurter Zeil hat der Eigentümer Albert Sahle das Karstadt-Haus nur noch eine Gnadenfrist bis 2025 gegeben. Dann will auch er das Gebäude abreißen und einen Neubau mit gemischter Nutzung hochziehen. Als Magnet sieht er das Warenhaus nicht mehr, wie er in einem Interview sagte: „Ich bestreite, dass Karstadt die Leute auf die Zeil lockt.“

Diese Galeria-Filialen waren bereits von Insolvenz bedroht

Als Galeria vor zwei Jahren schon einmal unter den Schutzschirm flüchtete, gab es nach langen Verhandlungen eine Liste mit 62 Häusern, die geschlossen werden sollten. Doch anschließend machten einige Vermieter noch mal deutliche Zugeständnisse bei der Miethöhe.

2020 wurde die Filiale erst in letzter Minute gerettet. (Foto: dpa) Galeria Karstadt Kaufhof in Dortmund

Auf diese Weise konnten etwa die Karstadt-Warenhäuser in Dortmund, Goslar, Nürnberg Lorenzkirche und Potsdam sowie die Kaufhof-Filialen in Chemnitz und Leverkusen vorläufig gerettet werden. Es folgten in mehreren Runden weitere Häuser, sodass es letztlich nur 42 Filialen traf.

Doch die Häuser, die damals verschont wurden, dürften jetzt die Ersten sein, die wieder in den Fokus geraten. Dazu gehören auch Standorte wie Bielefeld, Leonberg, Singen, Trier, Lübeck und im Ringcenter in Berlin-Lichtenberg.

Filialen von Karstadt und Kaufhof in Konkurrenz zueinander

Durch die Fusion von Karstadt und Kaufhof unter dem Galeria-Dach entstanden in vielen Städten Doppel- oder Mehrfachstandorte. Teilweise liegen die Häuser in Sichtweite nebeneinander. Bei der Insolvenz vor zwei Jahren wurde da viel bereinigt, aber immer noch gibt es zahlreiche Städte mit mehreren Warenhäusern.

In Hamburg kann sich beispielsweise nur die Filiale in der Mönckebergstraße sicher sein, auch der frisch renovierten Laden im Alstertal-Zentrum hat ganz gute Chancen. Die Häuser in Eimsbüttel und Harburg dagegen haben keine Bestandsgarantie.

Die Filiale hat keine Bestandsgarantie. (Foto: IMAGO/Nikita) Galeria in Hamburg-Eimsbüttel

Klassische Doppelstandorte sind auch Saarbrücken, wo das Haus in der Bahnhofstraße 82 im Eigentum von Signa ist und deshalb die besseren Karten hat. Oder Regensburg, wo wahrscheinlich eher die Filiale im Donau-Einkaufszentrum weichen wird. In Nürnberg gibt es sogar drei Filialen, die besten Chancen hat der Kaufhof in der Königstraße.

In diese Galeria-Filialen wurde schon viel investiert

Im Oktober 2021 hatte Galeria für sein neues Konzept „Galeria 2.0“ drei Häuser präsentiert, die zu Pilotfilialen umgebaut wurden: Frankfurt Hauptwache als Beispiel für ein „Weltstadthaus“, Kassel als sogenannter „regionaler Magnet“ für Mittelstädte und Kleve als „lokales Forum“ für kleinere Städte. Diese Häuser dürften angesichts der Investitionen, die in sie geflossen sind, und wegen der Signalwirkung auch im Rahmen des Schutzschirmverfahrens eher Bestandsschutz genießen.

Ähnliches dürfte auch für die weiteren bereits im neuen Konzept umgebauten Häuser gelten. So eröffnete zunächst Euskirchen nach der Modernisierung, im September folgten die Warenhäuser in Fulda und Koblenz. Aufgeputzt wurde auch die Filiale im Alstertal-Zentrum in Hamburg. Dresden soll folgen.

Ins nächste Jahr verschoben wurde dagegen die geplante Modernisierung der Filiale im Einkaufszentrum Centro in Oberhausen. Das Unternehmen begründet das auf Nachfrage mit „externen Problemen“. Angeblich soll es Verzögerungen bei Zulieferern geben.

Diese Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof bleiben wohl offen

Der Eigentümer, die Signa Holding, hat sämtliche Warenhausimmobilien, die noch Karstadt oder Kaufhof selbst gehörten, in andere Gesellschaften ausgegliedert. Etliche davon wurden bereits verkauft, aber knapp 50 gehören noch zu Gesellschaften, an denen Signa zumindest Miteigentümer ist. Zu diesen Häusern zählen beispielsweise die Filialen in Aachen, Heilbronn, Würzburg, Münster (Ludgeristraße) und Mannheim.

Die Filialen im Eigentum von Signa wird Galeria wahrscheinlich nur dann schließen, wenn Signa selbst schon Pläne für eine alternative Nutzung hat, wie beispielsweise an der Stuttgarter Eberhardstraße, wo das Warenhaus einem Neubau für die deutsche Bundesbank weichen soll.

Und dann gibt es noch Standorte, die Vermietern gehören, mit denen Signa eng verbunden ist. So ist der Vermieter für den Karstadt in Wiesbaden die R+V-Versicherung, die an der Immobiliengesellschaft Signa Prime beteiligt ist. Auch da dürfte sich Galeria wohl schwertun, die Filiale zu schließen.

Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof an den Topstandorten

Es gibt nur wenige Warenhäuser im Portfolio, die wirklich als unantastbar gelten. Sie bilden den Kern des Unternehmens und bringen den meisten Umsatz. In der Regel stehen sie in den A-Lagen der großen Metropolen.

In Berlin, wo Galeria gleich zehn Häuser hat, gehört zu dieser Kategorie nur das Prachthaus am Alexanderplatz. Im Osten gehört in diese Riege allenfalls noch das Haus am Leipziger Neumarkt.

Keine Sorgen machen brauchen sich auch die Mitarbeiter der Häuser an der Hohe Straße in Köln, an der Königsallee in Düsseldorf, der Königsstraße in Stuttgart, dem Münchener Marienplatz, der Mönckebergstraße in Hamburg und an der Hauptwache in Frankfurt.

