Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof sucht nach frischem Kapital, heißt es in einem Mitarbeiterbrief. Es soll bereits in Berlin nach weiteren Staatshilfen gefragt haben.

Düsseldorf, Berlin Die wirtschaftlichen Probleme des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof sind offenbar größer als angenommen. Mit der Kündigung des Tarifvertrags mit der Gewerkschaft Verdi hat das Unternehmen eingestanden, dass es in extremen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. Denn nach dem Wortlaut des Tarifvertrags ist die Kündigung nur möglich, wenn Galeria in einer „existenzbedrohenden wirtschaftlichen Notlage“ ist.

Dies ist in Artikel 23 des Integrationstarifvertrags festgelegt, der dem Handelsblatt vorliegt. Darin heißt es auch, dass diese Notlage durch einen externen Wirtschaftssachverständigen bestätigt werden muss. In einem Brief an die Mitarbeiter spricht Galeria-CEO Miguel Müllenbach selbst von einem „Thema von existenzieller Bedeutung“.

Galeria hatte den vor zwei Jahren geschlossenen Tarifvertrag vergangene Woche gekündigt. Das Unternehmen hatte dabei allerdings nur mit einer „wirtschaftlich angespannten Situation“ argumentiert. Offensichtlich gehen die Probleme aber tiefer. Eine Handelsblatt-Anfrage ließ das Unternehmen bis zu Redaktionsschluss unbeantwortet.

Galeria muss 150 Millionen Euro mehr für Energie zahlen

