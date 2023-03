 Galeria: Warum der größte Verlierer der Insolvenz der Steuerzahler ist

Die Gläubiger haben dem Galeria-Rettungsplan zugestimmt. Der Staat musste auf das meiste Geld verzichten – und es könnte noch mehr Staatshilfe fließen.

Im Zuge des Insolvenzverfahrens müssen die Gläubiger des Warenhausunternehmens auf Forderungen in Milliardenhöhe verzichten. (Foto: dpa) Galeria in Frankfurt

Düsseldorf, Essen Letztlich blieb den Gläubigern von Galeria Karstadt Kaufhof keine Wahl: Sie mussten dem Insolvenzplan zustimmen. So erteilten die rund 80 erschienenen Vertreter in der Gläubigerversammlung in Essen am Montag die Genehmigung. Denn sonst wäre der Schaden für sie noch größer gewesen.

„Bei Planablehnung wird der Geschäftsbetrieb unmittelbar einzustellen sein“, heißt es unmissverständlich im Insolvenzplan. Und dann wäre für die meisten Gläubiger praktisch nichts übrig geblieben. So gibt es immerhin noch einen „Befriedungsbeitrag“ in Höhe von 50 Millionen Euro.

Für Gläubiger, die nicht vorrangig abgesichert sind, gibt es eine Insolvenzquote von gerade mal zwei bis 3,5 Prozent. Das heißt, auf den größten Teil der 1,7 Milliarden Euro an angemeldeten Forderungen müssen sie verzichten. Und einer der größten Geschädigten ist der deutsche Steuerzahler.

Galeria Karstadt Kaufhof: Fast eine Milliarde Euro an öffentlichem Geld

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen