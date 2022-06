Gastgewerbe Hotelportale verlieren in Deutschland erstmals Marktanteile

Düsseldorf Der Vormarsch der Onlineportale bei Hotelbuchungen findet nach Jahren stürmischen Wachstums ein vorläufiges Ende. Eine jetzt veröffentlichte Studie des europäischen Hotelverbands Hotrec zeigt, dass der gemeinsame Marktanteil von Booking.com, Expedia, HRS und ähnlichen Internetvermittlern in Deutschland 2021 auf 29,2 Prozent abgerutscht ist. Zwischen 2013 und 2019 war er noch stetig von 20,6 auf 30,6 Prozent gestiegen. Bei der Ermittlung hatte das Institut für Tourismus der Fachhochschule Westschweiz Wallis 3900 Hotelbetreiber in Europa befragt.

Als Profiteure erweisen sich aktuell die Hotels selbst, die bei ihren Direkt-Reservierungen im vergangenen Jahr 3,2 Prozentpunkte gegenüber 2019 gewinnen konnten. Der Anteil der Hotelgäste, die per Telefon, E-Mail, über die Hotel-Internetseite oder beim Empfang buchen, war in den sechs Jahren zuvor von 67,3 auf 59,7 Prozent geschrumpft.

Viele Gäste hätten sich während der Pandemie mit ihren spezifischen Anliegen und Fragen direkt an die Hoteliers gewendet, vermutet Tobias Warnecke, Geschäftsführer des deutschen Hotelverbands IHA. Dies habe den Portalen Marktanteile gekostet.

Tatsächlich aber dürfte es einen weiteren, möglicherweise handfesteren Grund für die Trendumkehr geben. Im Mai 2021 untersagte der Bundesgerichtshof (BGH) dem Marktführer Booking.com, sogenannte „enge Bestpreisklauseln“ in die Vereinbarungen mit den Hotels zu schreiben. Danach durften diese ihre Übernachtungen auf der eigenen Internetseite nicht billiger oder zu besseren Konditionen anbieten als auf Booking.com selbst.

Mit der Abmachung wollte der US-Konzern verhindern, dass Gäste preisgünstiger direkt beim Hotel buchen, nachdem sie sich auf Booking.com informiert haben.

Wegen des Rechtsstreits verzichtete Booking zwar bereits 2016 darauf, die „enge Bestpreisklausel“ bei den Herbergen durchzusetzen. Viele Hoteliers hielten sich trotzdem an die vorherige Abmachung. Schließlich hatte die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Düsseldorf, im Streit mit dem Kartellamt 2019 noch zugunsten des Portalbetreibers entschieden.

Seit Mai 2021 herrscht für deutsche Hoteliers, die ihre auf den Portalen veröffentlichten Übernachtungsraten im Direktvertrieb unterbieten, endgültig Rechtssicherheit. Für die Preisgestaltung bleibt ihnen dabei reichlich Spielraum. Zwischen 15 und 25 Prozent des Zimmerpreises, berichten Hotelbetreiber, müssen sie üblicherweise bei Vermittlungen an Booking, Expedia oder HRS abtreten.

Dass es wohl eher das BGH-Urteil war als die Unsicherheit rund um Corona, das zu einem Rückschlag für die Hotelportalen führte, zeigt der europaweite Vergleich. Während die Internetvermittler im vergangenen Jahr hierzulande 1,4 Prozentpunkte am Markt verloren, blieb ihr Anteil in Europa stabil.

Obwohl die Fragen der Gäste rund um Corona in Frankreich kaum geringer waren als in Deutschland, gewannen die Portale dort 0,1 Prozentpunkte hinzu, in Österreich erreichten sie ein Plus von 1,1, in Griechenland sogar von zwei Prozentpunkten.

Hotelbetreiber wehren sich gegen die Macht der Portale

Seit Jahren schon versuchen die Übernachtungsanbieter mit allen Mitteln, die Macht der Hotelportale zu brechen. Bislang ohne großen Erfolg. Immer noch 55 Prozent von ihnen, so ergab die Hotrec-Untersuchung, fühlen sich weiterhin von Anbietern wie Booking oder Expedia unter Druck gesetzt. Es seien Bedingungen und Konditionen zu akzeptieren, die man freiwillig nicht anbieten würde. Gemeint sind damit insbesondere Rabatte und Stornoklauseln.

Die seit Kurzem in Deutschland expandierende Hotelkette Premier Inn hat daher zum Grundsatz erklärt, hierzulande keines ihrer bislang 40 Häuser über die Portale zu vermarkten. „Das ist in jedem Fall ein spannendes Experiment“, sagt Moritz Dietl, Geschäftsführer der Münchener Hotelberatungsfirma Treugast.

Große Wettbewerber halten den Portalen ein eigenes Bonusprogramm entgegen, um Kunden ohne Umweg über die Portale an die eigenen Hotelketten zu binden. So steckte der französische Accor-Konzern mit Marken wie Ibis, Mercure oder Pullman 225 Millionen in sein Treueprogramm „Accor Live Limitless“ (ALL), unter anderem als Trikotsponsor von Paris Saint-Germain. Hotelsuchende sollen so direkt auf der eigenen Handy-App landen.

Konkurrent Hilton überarbeitete sein langjähriges Vielschäfer-Programm „Hilton Honors“, das sogar mit einer Kreditkartenfunktion lockt. Marriott ersetzte 2019 das verstaubte Programm „Rewards“ durch das aufgebesserte Treueprogramm „Bonvoy“, angeboten ebenfalls als Co-Branding-Kreditkarte. Mitglieder erhalten seither im Durchschnitt 20 Prozent mehr Treuepunkte pro ausgegebenem Dollar, versichert das Unternehmen.

Doch auch Booking.com reagiert auf die Bemühungen. Schon nach wenigen Buchungen erhalten Nutzer des Portals den Status „Genius“, der bei vielen Hotels einen Rabatt zwischen zehn und 20 Prozent verspricht. Zahlen müssen den im Übrigen die vermittelten Hotels selbst. „Sie verzichten damit auf Marge“, beschreibt IHA-Geschäftsführer Warnecke das Dilemma, „und stärken damit den konkurrierenden Onlinevertrieb.“

Booking.com bleibt in Europa dominant

Geschadet hat dies Booking keineswegs. Auf dem europäischen Markt der sogenannten Online Travel Agencies (OTA) baute der US-Konzern seinen Anteil seit 2019 von 68,4 auf 71,2 Prozent aus, wie die Hochschule Westschweiz ermittelte. Wettbewerber Expedia sackte dagegen um 3,8 Punkte auf 12,5 Prozent ab.

Auch der Kölner Rivale HRS, der 2013 noch europaweit einen Anteil von 16,6 Prozent behauptete und sich inzwischen auf Firmenkunden spezialisiert hat, musste sich 2021 mit 6,7 Prozent vom Kuchen begnügen. Eine Macht in ihrer Branche bleiben die drei trotzdem. Ihren gemeinsamen Marktanteil unter den Hotelportalen zementierten sie zuletzt bei beachtlichen 90,5 Prozent.

