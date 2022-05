Gastgewerbe Mindestlohnerhöhung bringt Hotels in die Bredouille

Düsseldorf Voller Stolz lud der Geschäftsführer der B&B-Hotels, Max Luscher, die Presse Anfang April nach Köln. Zu feiern gab es für Luscher die Eröffnung seines hierzulande bislang größten Hauses sowie das „25-jährige Jubiläum“ der Budget-Hotelgruppe in Deutschland. Nur zu einem wollte er sich nicht äußern: dem Mindestlohn.

Die geplante Anhebung der Einstiegslöhne von derzeit 9,82 Euro pro Stunde auf zwölf Euro zum Oktober 2022, wie sie das Bundeskabinett Ende Februar beschlossen hat, macht viele Manager im Hotelgewerbe buchstäblich sprachlos. „Die Betriebe treibt dies in eine massive Kostenfalle“, berichtet einer von ihnen im Hintergrund. „Doch wer sich als guter Arbeitgeber präsentieren will, kann den Mindestlohn nicht öffentlich verfluchen.“

Grund dazu hätten die meisten von ihnen allemal. Kaum eine Branche in Deutschland treffen die staatlichen Eingriffe ins Lohngefüge so massiv wie die Hotels, Restaurants und Gaststätten. Der Gastronomieverband Dehoga fand in einer Umfrage heraus: Über die Hälfte der Unternehmer erwartet eine Steigerung der Personalkosten um mehr als 15 Prozent. Weitere 27,2 Prozent der Betriebe rechnen mit einer Mehrbelastung um zehn bis 15 Prozent beim Personal.

Hotelberater wie Michael Lidl halten das für verhängnisvoll. Lidl, Geschäftsführer der Firma Treugast in München, prognostiziert, dass damit die Gesamtkosten der Herbergen um sechs bis acht Prozent steigen werden. „So hoch waren in der Vergangenheit gerade einmal die durchschnittlichen Gewinn-Margen“, sagt er. „Wenn es den Hotels nicht gelingt, die Preise entsprechend zu erhöhen, bekommen sie ein mächtiges Problem.“

Doch das Vorhaben könnte zum Kraftakt werden. Nach der Corona-Pandemie kommt die Nachfrage nach Übernachtungen nur schleppend zurück. Häuser etwa von Leonardo melden noch immer Kurzarbeit, weil es an Kongressen mangelt.

Nötige Preisanhebungen werden zum Problem

Insbesondere die Nachfrage von Geschäftsreisenden bleibt in der Übernachtungsbranche mau. Während vergangene Woche 21,6 Prozent der Dehoga-Mitglieder berichteten, private Buchungen liefen derzeit „schlecht bis sehr schlecht“, waren es im Businessbereich mit 46,4 Prozent mehr als doppelt so viele.

Der Eindruck scheint keineswegs nur subjektiv. So lag der deutsche Hotel- und Gastronomieumsatz im April weiterhin 17 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom April 2019. Im März fehlten gegenüber dem Wert von vor drei Jahren sogar 27,5 Prozent.

Preiserhöhungen fallen den Anbietern angesichts solcher Leerstände naturgemäß schwer – zumal Rahmenverträge mit Unternehmen nicht kurzfristig umgeschrieben werden können. „Die massive Erhöhung des Mindestlohns ist eine Hauruck-Aktion, für die den Hotels gerade einmal sieben Monate Zeit gelassen wird“, kritisiert Treugast-Geschäftsführer Lidl.

Viele Hoteliers scheinen daher überrumpelt. „Wir versuchen, die Kostensteigerungen durch eine stärkere Digitalisierung etwa beim Check-in auszugleichen“, berichtet Anke Maas, Personalchefin der Hotelkette Leonardo, über erste Gegenmaßnahmen. Ob das reichen wird, ist ungewiss. Allein die sechs Häuser rund um Frankfurt, sagt sie, kämen durch die Tariferhöhungen auf monatliche Zusatzkosten von 50.000 Euro.

Deutschlands Hotels trifft der Mindestlohn zum ungünstigen Zeitpunkt (Foto: dpa) Übernachtungsbetrieb in Rostock

Beim Wettbewerber Premier Inn, der neulich in Deutschland sein 40. Hotel eröffnete, will man bei den Overhead-Kosten sparen. Und wohl auch bei den Marketing-Aktionen. „Unserer Brand ist in Deutschland noch im Aufbau“, sagt Personalchefin Natalie Busch, die beim Thema Mindestlohn von einer „großen Herausforderung“ spricht. „Preiserhöhungen für die Gäste sind deshalb nicht drin, ein Personalabbau in den Häusern ebenso wenig.“

Dabei wurden die Übernachtungsanbieter von Staats wegen schon in den vergangenen Jahren kräftig zur Kasse gebeten. Laut der Dehoga-Umfrage stiegen seit der Einführung des Mindestlohns die Personalkosten in knapp drei Viertel der Unternehmen. 2015 hatte Berlin erstmals direkt in die Tarifautonomie eingegriffen und einen Mindestlohn auf 8,50 Euro festgesetzt.

Die Branche ist besonders stark betroffen, weil Zimmermädchen, Wäscherei-Mitarbeiter oder Küchenhilfen oftmals als ungelernte Kräfte anheuern und entsprechend gering verdienen. Gleichzeitig arbeitet die Branche wie kaum eine andere mit einer enormen Personalkostenquote.

So ergaben Betriebskostenvergleiche, dass allein schon Fast-Food-Gastronomen und Frühstückspensionen ein Viertel ihrer Ausgaben an die Belegschaft überweisen, Hotels mit umfangreichem Kongressgeschehen und Banketten kommen leicht auf eine Personalkostenquote von 40 Prozent.

Lohnerhöhungen im vorauseilenden Gehorsam

Dass in der Hotelbranche trotzdem kaum noch ein Manager öffentlich über den drastisch erhöhten Mindestlohn klagt, dürfte einen weiteren Grund haben: Fast bundesweit haben die jüngsten Tarifabschlüsse die Anhebung bereits vorweggenommen. Im nordrhein-westfälischen Hotel- und Gaststättengewerbe etwa vereinbarte der Dehoga-Landesverband am 19. Januar mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), den Einstiegslohn zum 1. Mai 2022 auf 12,50 Euro pro Stunde zu erhöhen – ein Sprung von 28 Prozent nach oben.

Damit das Lohngefüge nicht ins Wanken gerät, erhalten nun auch Fachkräfte in nordrhein-westfälischen Küchen, im Service oder im Hotelmanagement 17 Prozent mehr. 2023 steigen die Löhne dann noch einmal um 3,5 Prozent. „Das hilft enorm dabei, Personal zu halten und neue Mitarbeiter zu gewinnen“, tröstete Mohamed Boudih, Landesvorsitzender der NGG NRW, die gebeutelte Arbeitgeberseite.

Über die Hälfte der Unternehmer erwartet eine Steigerung der Personalkosten um mehr als 15 Prozent. (Foto: imago/epd) Arbeit in der Hotelküche

Auch in Bayern gab Dehoga Anfang März klein bei. „In der untersten Tarifgruppe wurde hinsichtlich des zu erwartenden Mindestlohnes ab 1. April 2022 ein Stundenentgelt von 12,00 Euro vereinbart“, verkündeten dort die Arbeitgeber offiziell. Dieses werde zudem über mehrere Stufen bis zum 1. April 2023 auf 12,60 Euro erhöht.

Zuvor hatte NGG im Bundesland Berlin die unterste Tarifstufe auf zwölf Euro pro Stunde hochgehandelt. In Rheinland-Pfalz hieß es wenige Tage vor dem Weihnachtsfest: „Konsequent wird im neuen Entgelttarifvertrag der Ecklohn um mehr als ein Drittel angehoben. Die Einstiegsgruppen des neuen Entgelttarifs liegen zukünftig stets über dem gesetzlichen Mindestlohn.“

Allgemeinverbindlich erklärt werden die Tarifverträge zwar in kaum noch einem Bundesland, sodass sie rein rechtlich nur Mitglieder der Arbeitgeberverbände binden. Nicht-Mitglieder von Dehoga aber können sich den Abmachungen faktisch kaum entziehen, ohne die Abwanderung ihrer Belegschaft fürchten zu müssen. „85 Prozent der deutschen Hoteliers richten sich nach dem Tariflohn“, sagt Leonardo-Managerin Anke Maas. Vielerorts werde sogar mehr gezahlt.

Zusätzlicher Druck kommt von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), einer Einheit des Zolls, die bei Vergehen gegen das Mindestlohngesetz hart durchgreift. Zuwiderhandlungen ahnden die Fahnder im schlimmsten Fall mit einer Geldbuße von 500.000 Euro.

Lockdowns wirken in der Hotelbranche nach

Dabei trifft die massive Erhöhung des Mindestlohns die Branche zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. „Während der Lockdowns haben viele Betriebe Kredite angehäuft, die erst einmal getilgt werden müssen“, warnt Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges gegenüber dem Handelsblatt vor allzu hohen Belastungen.

Betroffen sind davon sogar eher Großunternehmen als die mittelständische Konkurrenz. Während kleine Einzelhoteliers vom Staat oft 95 Prozent ihrer Ausfälle ersetzt bekamen, deckelte das Bundeswirtschaftsministerium die Corona-Hilfen bei einer Obergrenze von 54,5 Millionen Euro. Den Konzernunternehmen seien deshalb nur 30 bis 45 Prozent ihrer Schäden ersetzt worden, kritisiert Dorint-Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe. „Es darf doch nicht so weit kommen“, schrieb er vergangene Woche an Wirtschaftsminister Robert Habeck, „dass die Existenzen von mehr als 30.000 Mitarbeitern der großen mittelständischen Hotelgesellschaften gefährdet sind.“

Hinzu kommt ein deutlicher Investitionsstau im Übernachtungsgewerbe, weil während der Corona-Pandemie in vielen Betrieben gespart wurde. Die Energie habe sich drastisch verteuert, ebenso der Lebensmitteleinkauf, berichtet Dehoga-Chefin Hartges. „Da ist es bedenklich, wenn der Mindestlohn jetzt auch noch bei höheren Tarifgruppen für einen Lohndruck sorgt.“

Bei all der Kritik erkennt Branchenexperte Lidl jedoch auch etwas Positives am Mindestlohn. „Jahrzehntelang hat es die Hotellerie nicht geschafft, ein attraktives Lohngefüge anzubieten“, sagt er im Hinblick auf den allseits beklagten Fachkräftemangel dieser Branche. „Das hat der Mindestlohn nun womöglich geändert.“

