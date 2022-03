Gastronomie, Handel, Events „Freedom Day“ light: Krisenbranchen sehen sich gedämpfter Konsumfreude gegenüber

Handel, Gastronomie, Events – diese Branchen waren von Corona-Beschränkungen besonders belastet. Was passiert dort ab dem 20. März?

Die Wirte hoffen, dass ohne Maskenpflicht, Impfnachweis oder Test wieder mehr Gäste kommen. (Foto: imago images/foto-leipzig.de) Café in der Leipziger Innenstadt

Düsseldorf Am 20. März sollten in Deutschland viele Corona-Schutzmaßnahmen endgültig fallen. Teilnehmerobergrenzen für Veranstaltungen und Kontaktbeschränkungen gibt es nun nicht mehr. Fahrgäste können den öffentlichen Nah- und Fernverkehr wieder ohne 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) nutzen. Auch am Arbeitsplatz braucht es keine 3G-Zutrittsnachweise mehr.

Zwei Jahre hatte die Wirtschaft auf diesen Tag gewartet. Doch der lang ersehnte „Freedom Day“ verschiebt sich in den meisten Bundesländern um mindestens zwei Wochen. Spätestens am 2. April fallen dann auch die meisten anderen Maßnahmen weg, etwa die Maskenpflicht in Geschäften und Schulen und Zugangsregeln wie 2G und 3G. Die Maskenpflicht gilt in Bus und Bahn aber weiterhin.

Die extrem hohen Coronazahlen beginnen leicht zu sinken. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging am Sonntag zurück auf 1708,7 von 1735 am Vortag. Hotspot-Regelungen ermöglichen jedoch regional eine Rückkehr zu weitergehenden Pandemie-Einschränkungen.