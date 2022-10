Gastronomie Peter Pane will trotz Krise mehr Burger braten

Mit einem eigenen Lieferdienst kämpfte sich die Gastrokette durch die Pandemie. Auch angesichts Inflation und Personalproblemen will Gründer Patrick Junge weiter expandieren.

Düsseldorf Mit den Sprossen keimt bei Peter Pane auch die Hoffnung auf unternehmerischen Erfolg. Wer in den Filialen der Burgerkette in Leipzig oder Lübeck isst, kann manchen der Zutaten beim Wachsen zuschauen. Keimlinge und Kräuter, aus dem Glasschrank direkt auf den Teller – das gibt es so nur in den Restaurants von Gründer Patrick Junge.

Es sind Ideen wie diese, die in Krisenzeiten den Unterschied machen sollen. Erst hat die Pandemie die Essgewohnheiten vieler Menschen verändert. „Weil viele im Homeoffice arbeiten, verlieren wir Mittagsgeschäft. Zudem wollen die Gäste mittags schneller und günstiger satt werden“, erklärt der Unternehmer. Nun treten Inflation und Energiekrise als Belastung auf den Plan. „Nach zwei Jahren Coronakrise rechnet man als Gastronom mit dem Schlimmsten“, kommentiert Junge.