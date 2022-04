 Gekaufte Onlinebewertungen: Holidaycheck, Jameda & Co. rufen nach dem Strafrecht

Gekaufte Produktempfehlungen untergraben zunehmend das Vertrauen in die Zuverlässigkeit.

Düsseldorf Zehn positive Internet-Bewertung fürs eigene Hotel gefällig? Zum Sonderpreis von 159,90 Euro platziert sie Fivestar Marketing, eine deutsche Agentur mit Firmenadresse im bulgarischen Sofia – laut Eigenwerbung „in wenigen Wochen ganz nach Ihren Vorstellungen“ auf der Urlaubsplattform Holidaycheck.

Fabrizierte Lobeshymnen auf der Beurteilungsplattform Trustpilot sind zum Stückpreis von 12,60 Euro etwas billiger, eine schmeichelnde Rezension auf Google ist bei Fivestar schon für 9,72 Euro zu haben. Die Bewertungen, verspricht das Onlineportal, werden „Ihr Hotel beflügeln und Buchungen um bis zu 30 Prozent steigern“.

Die vor einiger Zeit noch vom südamerikanischen Belize aus operierende Firma ist kein Einzelfall. Im Februar erst verklagte Amazon die Bewertungsagenturen AppSally und Rebatest, die mutmaßliche Schönfärbereien zum Stückpreis ab 25 Dollar verkauften. Gegen AMZ Tigers und dessen Website testerjob.net, die ähnliche Dienste anboten, erwirkte das Internetkaufhaus etliche Einstweilige Verfügungen und einen Bußgeldbescheid in „sechsstelliger Höhe“, wie Amazon-Sprecher Tobias Goerke berichtet.

Die juristischen Abwehrschlachten werden deshalb so verbissen geführt, weil für Konzerne wie Amazon, Ebay oder Google ein Teil ihres Geschäftsmodells auf dem Spiel steht. „Die meist erfundenen Bewertungen sind nicht nur geeignet, Verbraucher in die Irre zu führen“, mahnt Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. „Sie zerstören auch das Vertrauen der Konsumenten in die Vergleichsportale und Bewertungsspalten der Onlineanbieter.“

Ab dem 28. Mai 2022, so entschied nun der deutsche Gesetzgeber, solle sich das alles ändern. Auf Anweisung der EU, die Anfang 2020 in ihrer sogenannten „Omnibus-Richtlinie“ mehr Verbraucherschutz im Internet forderte, verankerte er unlängst zwei neue Gesetze im Wettbewerbsrecht – mit scheinbar weitreichenden Konsequenzen: So müssen Gewerbetreibende ab Ende Mai sicherstellen, dass die veröffentlichten Bewertungen tatsächlich von Verbrauchern stammen, die solche Waren oder Dienstleistungen genutzt oder erworben haben.

Verbraucher sollen auf Schadensersatz klagen

Zudem müssen Internetanbieter und Bewertungsplattformen demnächst angeben, ob sie tatsächlich sämtliche Rezensionen veröffentlichen – oder gegebenenfalls Negativkritiken löschen. Gesponserte Rezensionen sind zu kennzeichnen. Wer sich nicht daran hält, riskiert künftig eine Ordnungswidrigkeit und empfindliche Bußgelder. Sogar Schadensersatzklagen von Verbrauchern sieht das Gesetz nun vor.

Doch von den geschädigten Internetfirmen hagelt es Kritik. „Das Schwert ist maximal ein Brotmesser“, moniert Georg Ziegler, der beim Urlaubsvermittler Holidaycheck für die Betrugsverfolgung verantwortlich ist. „Das neue Gesetz folgt lediglich der bereits gängigen Rechtsprechung“, sagt er, neue Instrumente gegen Betrüger biete es nicht.

Von der bisherigen Rechtsprechung allerdings hatten die betroffenen Internetportale wenig zu erwarten. So verklagte das Ärzte-Bewertungsportal Jameda den Betreiber mehrerer Agenturen, darunter die Firma Goldstar (Eigenwerbung: „Bewertungen kaufen – Ranking und Umsatz steigern“), 2021 erfolgreich vor dem Landgericht München. „Das Ordnungsgeld über 250.000 Euro ließ sich nicht vollstrecken“, bedauert Jameda-Qualitätsmanager Michael Weber. Das Urteil habe man dem angeblich in Dubai wohnhaften Beklagten nämlich nicht zustellen können. Goldstar, eingetragen im Handelsregister von Zypern, ließ eine schriftliche Anfrage des Handelsblatts dazu unbeantwortet.

Ähnliche Erfahrungen gab es beim Urlaubsvermittler Holidaycheck. Auch er hatte erfolgreich vor dem Landgericht München geklagt, und zwar gegen Fivestar. Noch vor der Urteilsverkündung im November 2019 jedoch änderte die in Südamerika gemeldete Agentur Firmensitz, Handelsregistereintrag und Geschäftsführung. Das angedrohte Ordnungsgeld über 250.000 Euro lief damit ins Leere. „Die Bewertungen können immer noch bei Fivestar gekauft werden“, ärgert sich Holidaycheck-Manager Ziegler, „jetzt allerdings in Sofia.“ Ebenfalls bei Fivestar blieb eine Handelsblatt-Anfrage unbeantwortet.

Auch um den vom Gesetzgeber angekündigten Schadensersatz steht es denkbar schlecht. „Der Vermögensschaden kann vor Gericht üblicherweise nicht beziffert werden“, weiß Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. „Alles, was den Unternehmen droht, ist eine Unterlassung.“ Gegen Fake-Agenturen vorzugehen, bevor die gekauften Kommentare veröffentlicht werden, sei rechtlich kaum möglich.

Schaden geht in die Milliarden

Dabei halten Experten die Schäden für gravierend. 60 Prozent der Onlineumsätze mit Reisen und Kaufartikeln würden in Deutschland durch veröffentlichte Kundenbewertungen beeinflusst, sagt Holidaycheck-Manager Ziegler. Google beobachtet sogar eine Quote von 74 Prozent. Doch allein schon aus den Holidaycheck-Schätzungen ergibt sich ein jährliches Volumen von 96 Milliarden Euro, das hierzulande von Nutzerbeurteilungen abhängt.

Wie viele davon gefälscht sind, nennen Marktplätze wie Amazon oder Bewertungsplattformen wie Holidaycheck auf Anfrage nicht. Studienergebnisse des US-Forschungsinstituts Fakespot aber geben Anlass zu großer Sorge. Zwischen März und September 2020, so fand die Sicherheitsfirma aus Delaware heraus, erwiesen sich 36 Prozent der Rezensionen auf Walmart.com als „zweifelhaft“. Von den 720 Millionen bei Amazon abgegebenen Kommentaren hielt Fakespot sogar 42 Prozent für mindestens unzuverlässig.

Dabei werde die Erkennung und Verfolgung betrügerischer Kommentare immer schwieriger, glaubt Sebastian Hallensleben vom Verband der Elektrotechnik (VDE). „Die Autoren setzen Künstliche Intelligenz ein, um ihre Inhalte zu generieren“, beobachtet der IT-Experte. Die Plattformen, die mit eigenen Tools dagegenhalten, stünden längst in einem wenig aussichtsreichen Rüstungswettlauf.

Bestätigung kommt vom Berliner Bewertungsdienstleister Trustami, der nach eigenen Angaben 1,4 Milliarden Rezensionen im Internet untersuchte. „Mindestens fünf Prozent der überprüften Kommentare waren automatisiert erstellt“, resümiert CEO Jonas Repschläger.

In Zukunft dürfte sich die Quote noch deutlich vergrößern. Schon jetzt vermittelt das Onlineportal „Virtualhumans.org“ virtuelle Influencer an Firmen, die ihre Kundschaft mit individuellen Botschaften umwerben wollen. Viele der Avatare, glauben Experten, dürften sich bald auch auf den Bewertungsportalen wiederfinden.

So verwundert es nicht, dass viele Onlineanbieter mit dem jüngsten Vorstoß der Bundesregierung in Sachen Internetbewertungen unzufrieden sind. Eine Nachbesserung bei den neuen Gesetzen sei notwendig, fordert beispielsweise Amazon-Verbraucherschützerin Marina Solin. Holidaycheck drängt sogar darauf, den Handel mit Fake-Bewertungen unter Strafe zu stellen. „Das Strafrecht hätte eine deutlich stärkere Abschreckung“, glaubt auch Jameda-Manager Michael Weber.

Dass es soweit kommt, bleibt indes fraglich. „Wir sollten die neue Gesetzeslage erst einmal abwarten“, bremst Armin Jungblut, zuständiger Referatsleiter beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr, die Erwartungen. Ein wesentlicher Grund für das Zögern dürfte sein, dass Verbände wie der Handelsverband Deutschland (HDE) die Strafverfolgungsbehörden mit der Überwachung überfordert sehen.

Am Ende wird es damit den Verbrauchern selbst überlassen bleiben, die Echtheit der Onlineeinträge auf den Angebotsseiten zu prüfen. „In jedem Fall sollte man vor dem Einkauf immer mehreren Plattformen konsultieren“, rät Verbraucherschützerin Tatjana Halm. Auch den Bewerter selbst sollte man kritisch prüfen. „Wer angeblich fünfmal hintereinander einen Fernseher gekauft hat, ist eher unglaubwürdig“, sagt sie.

Skepsis sei zudem angebracht, wenn Artikel oder Reisen lange Zeit eine schlechte Bewertung einstecken mussten, plötzlich aber in lobenden Kommentaren erstrahlen. „Schauen Sie sich insbesondere auch mittlere Bewertungen an!“, empfiehlt die Expertin der Verbraucherzentrale Bayern.

Wie unverwüstlich sich anscheinend manche Fake-Agenturen geben, ist auf der Bewertungsplattform Trustpilot zu besichtigen. Monatelang hatten dort Kunden und freie Mitarbeiter den nach einer erfolgreichen Amazon-Klage abgetauchten Anbieter AMZ Tigers mit Kommentaren wie „Finger weg“, „Achtung Betrüger“ oder „Enttäuschung ist groß“ beschimpft. Leistungen seien nicht erbracht worden, Aus- und Rückzahlungen nicht erfolgt.

Zum Schluss meldete sich eine angebliche „Jana Ba“ zu Wort und vergab der unverhofft verschwundenen Firma fünf Sterne. „War immer sehr zufrieden“, lautete der Eintrag über AMZ Tigers, den Geschädigte dem ehemaligen Betreiber selbst zuordnen. „Hat super geklappt.“

