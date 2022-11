Geschäftsreise Länger und mehr Komfort – wie sich die Dienstreise verändert

Frankfurt Die Befürchtungen vieler Fluggesellschaften und Hotelbetreiber zu Beginn der Pandemie haben sich nicht bestätigt. Statt die Reisebudgets dauerhaft zu kappen, schicken die Unternehmen ihre Mitarbeitenden wieder auf Dienstreisen. Yaël Klein, General-Managerin von American Express Global Business Travel in Deutschland, sagt: „Es gibt wieder mehr Geschäftsreisen.“ Das zeige auch das Wachstum beim Thema Meeting und Events. Amex GBT ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Geschäftsreisedienstleister.

„Im dritten Quartal lagen wir bei den dienstlichen Reisen wieder bei 71 Prozent des Vorkrisenniveaus. Gerade die kleineren Unternehmen sind weiter als die Konzerne“, so Klein. Einschätzungen anderer Branchenmanager bestätigen das. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte kürzlich: „Der Geschäftsreiseverkehr hat einen sehr dynamischen Aufstieg genommen, wir liegen aktuell bei 70 Prozent des Vorkrisenniveaus.“

Allerdings verändert sich der Diensttrip deutlich. Kurzreisen sind passé, wenn gereist wird, dann werden mehrere Termine kombiniert. Auch gönnen viele Unternehmen ihren Mitarbeitenden mehr Komfort. Das sind die wichtigsten Trends:

Homeoffice treibt Dienstreisen

Es mag auf den ersten Blick erstaunlich klingen, aber das Arbeiten von zu Hause führt dazu, dass wieder gereist wird. „Das Homeoffice ist mittlerweile weitverbreitet, die Unternehmen überlegen sich, wie sie in dieser Situation die eigene Kultur und das Wir-Gefühl bewahren können“, sagt Klein von Amex GBT. Die Unternehmen würden deshalb verstärkt in Treffen und in die Gemeinschaft investieren – und damit auch in Dienstreisen.

Es könne sein, dass die Kurve im kommenden Jahr etwas abflache, aber der grundsätzliche Trend hin zur Dienstreise bleibe intakt, ist Klein überzeugt: „Es ist nicht nur ein Nachholeffekt.“ Das sieht auch Jens Bischof, der Chef des Lufthansa-Ablegers Eurowings, so: „In nahezu allen Industriezweigen verstärkt sich aktuell die Reisetätigkeit.“

Zwar kehren immer mehr Menschen in ihre Büros zurück, zumindest zeitweise. Aber die Heimarbeit bleibt fester Bestandteil des Jobs. Das Ifo-Institut veröffentlichte kürzlich die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage. Danach arbeiten die rund 36.000 Teilnehmer in 27 Ländern im Schnitt 1,5 Tage von zu Hause aus. Ein weiteres Ergebnis der Befragung: Die Unternehmensleiter würden es besser finden, wenn die Angestellten im Schnitt lediglich 0,7 Tage Homeoffice machen würden.

Termine werden gebündelt

Die Reisekasse vieler Unternehmen ist derzeit begrenzt. In der Pandemie wurden die Budgets für Monate heruntergefahren. Die willkommene Einsparung nun wieder aufzugeben fällt vielen Managern schwer. Erst recht, wenn es tatsächlich zu einer schwereren Rezession kommen sollte. Das Reisebudget ist einer derjenigen Posten, den die Firmen als Erstes kürzen. Das haben Unternehmen wie etwa Evonik oder Mercedes bereits angekündigt.

Eine Möglichkeit, das Budget zu schonen, ist es, Termine in einem Trip zu bündeln. Genau das geschieht bereits, wie der „Business Travel Index“ des Geschäftsreisedienstleisters Airplus, einer Tochter von Lufthansa, zeigt. Danach dauerten Dienstreisen im ersten Halbjahr 2022 im Schnitt 6,3 Tage. Vor drei Jahren waren es nur fünf Tage gewesen.

Für Fernreisen auf andere Kontinente nahmen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ersten sechs Monaten 14,5 Tage Zeit, 2019 waren es noch 11,6 Tage gewesen. Gleichzeitig verzichten die Firmen, soweit möglich, auf Kurztrips. Tagesreisen machten laut Airplus im ersten Halbjahr 2022 nur noch sieben Prozent aller Geschäftsreisen aus, 2019 lag ihr Anteil bei 17 Prozent.

Der Trend zum sogenannten Workation verfestigt sich offensichtlich. Immer häufiger werden Dienst- und Privatreisen miteinander kombiniert. (Foto: obs) Urlaub und Arbeiten zugleich

Business-Klasse wird häufiger gebucht

Auffällig ist zudem: Die Unternehmen gönnen ihrer Belegschaft auf Reisen etwas mehr Komfort. Laut Airplus buchten die Firmen im ersten Halbjahr 2022 häufiger die Businessklasse. 13 Prozent der Diensttickets entfielen auf diese Kategorie, 2019 waren es neun Prozent gewesen. Auch auf kürzeren Inlandsflügen ist der Anteil der Businessklasse-Tickets gestiegen – von fünf auf zwölf Prozent.

Mehr Komfort bekommt der Trip im Auftrag des Arbeitgebers noch durch eine andere Entwicklung: Wenn geflogen wird, dann häufiger direkt. Verbindungen mit einem Umstieg werden seltener. Für Klein von Amex GBT hat dieser Trend auch mit dem wachsenden Bewusstsein vieler Firmen für das Thema Nachhaltigkeit zu tun. „Nachhaltig bedeutet unter anderem, dass mehr Direktflüge gewählt werden“, sagt die Reiseexpertin. Umsteigeflüge könnten zwar günstiger sein. „Aber zweimal zu starten und zu landen ist nicht gut für die Umwelt. Und es ist auch nicht gut für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter.“

Amex GBT habe deshalb die eigene Buchungsmaschine entsprechend weiterentwickelt, nicht mehr der Preis sei entscheidend. „Viele Jahre war es so, dass die interne Richtlinie in den meisten Unternehmen die günstigste Reise vorschrieb. Das ist vorbei. Jetzt gilt es, die nachhaltigste Reise zu finden“, sagt Klein.

Dienst- und Privatreisen werden kombiniert

Und noch ein Trend zeichnet sich ab: Die Dienstreise wird häufiger mit einem privaten Trip kombiniert. Dieser in Fachkreisen „Bleisure Travel“ genannte Trend – Bleisure steht für die Kombination aus „Business“ und „Leisure“ – sei eine weitere Erklärung für die längeren Reisen, vermuten die Experten von Airplus.

Das passt zu den Erkenntnissen der Touristikbranche. Dort macht der Begriff „Workation“ die Runde, der die Kombination von Urlaub und Arbeit bezeichnet. Dank moderner Kommunikationsmöglichkeiten erledigen immer mehr Menschen ihren Job zeitweise vom Urlaubsdomizil aus.

Ein Vorteil: Die Kosten für die Reise werden aufgeteilt. Das dürfte bei Unternehmen auch deshalb gut ankommen, weil die Geschäftsreise teurer wird. „Die Kosten für die Dienstreisen steigen – nicht nur für den Flug, auch die Hotels werden teurer“, sagt Klein von Amex GBT und nennt Beispiele: „In unserer Studie zu Hotelpreisen 2023 gehen wir zum Beispiel in Frankfurt von einem Preisanstieg von 7,5 Prozent aus. In London sind es 6,2 Prozent und in Paris zehn Prozent.“

