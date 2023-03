 Getränke: Innovative Winzer: Wein aus der Bier-Pfandflasche

Die jahrtausendealte Branche stellt Traditionen infrage: Weinflaschen, Glas und Alkohol. Denn das Bewusstsein für Klimaschutz und Gesundheit steigt.

Das Pfälzer Bioweingut Galler füllt seinen Wein in 0,5-Liter-Bierflaschen ab. Die Mehrwegflasche mit Kronkorken lässt sich ins normale Pfandsystem geben. (Foto: Messe Düsseldorf / tillmann) Wein in der Mehrwegflasche

Düsseldorf Wein in einer Bierflasche mit Kronkorken? Das Weingut Galler aus Kirchheim an der Weinstraße bringt den Bio-Weißwein „2/4“ in Halbliter-Pfandflaschen auf den Markt. Die leere braune Flasche wird einfach dem bundesweiten Mehrwegkreislauf zugeführt. Dafür gibt es acht Cent Pfand je Flasche zurück.

Was für Weinästheten auf den ersten Blick wie ein Frevel wirken mag, ist eine durchaus sinnvolle Innovation für mehr Nachhaltigkeit. „1,1 Milliarden Weinflaschen werden in Deutschland nach einem Gebrauch im Jahr weggeworfen“, sagen die Winzer Ansgar und Katja Galler. „Da ist eine Mehrwegflasche viel umweltschonender.“

Denn mehr als 40 Prozent der CO2-Emissionen eines Weines gehen auf das Konto der Glasflasche. Wird die Flasche mehrfach benutzt wie bei Bierflaschen lange üblich, wird das Klima geschont.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen