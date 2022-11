Getränkebranche Sprudel trotz Kohlensäureknappheit: Wie Rheinfels Quelle und Sinalco dennoch sprudeln

Der Getränkehersteller Rheinfelsquellen schafft es, sich am Markt gegen einen Mangel an CO2 und den steigenden Durst auf Leitungswasser zu behaupten. Die Duisburger spüren die Energiekrise trotzdem.

Der Familienbetrieb mit 650 Mitarbeitenden kommt glimpflich durch Kohlensäure-Krise. (Foto: Rheinfels Quelle) Abfüllanlage für Rheinfels Quelle

Walsum Kein CO2, kein Sprudel: Etwa 6000 Tonnen Kohlendioxid benötigt Rheinfelsquellen im Jahr. „Ohne Kohlensäure läuft bei uns nichts“, sagt Unternehmer Heino Hövelmann, der den Getränkehersteller in vierter Generation führt. Die Firma stellt Limonaden wie Sinalco und Mineralwasser wie Rheinfels Quelle mit dem Gas her. Auch im Produktionsprozess am Stammhaus in Duisburg-Walsum braucht es reichlich CO2. Schließlich werden hier mehr als 200.000 Flaschen in der Stunde befüllt.

Doch seit Herbst mangelt es weltweit an CO2. Denn bislang ist die benötigte Kohlensäure ein Abfallprodukt aus der Herstellung von Ammoniak, sprich Kunstdünger. Wegen der hohen Erdgaspreise haben Düngerwerke den Betrieb stark heruntergefahren. Nur noch 30 bis 40 Prozent der benötigten Menge Kohlensäure sei verfügbar, warnte zuletzt der Getränkeindustrieverband. Brunnen, Brauereien und Safthersteller mussten teilweise ihre Produktion einschränken.