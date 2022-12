Global Savings Group Mydealz-Übernahme befeuert das Millionengeschäft mit Rabatten im Internet

Düsseldorf Selbst seinem Vater müsse er immer wieder mal erklären, womit seine Global Savings Group eigentlich ihr Geld verdient, berichtet Gerhard Trautmann. Dabei macht sein Unternehmen mit Gutscheinen im E-Commerce mittlerweile einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro – und ist seit Jahren operativ profitabel.

Wenn Hersteller mit Rabattcoupons neue Kunden locken wollen, steckt in vielen Fällen die Global Savings Group (GSG) dahinter, die dieses Geschäft zu einem der wichtigsten Marketinginstrumente im Onlinehandel entwickelt hat. Mit millionenschweren Übernahmen der Konkurrenten Pouch in Großbritannien, iGraal in Frankreich, Shoop in Deutschland und Coupons.com in den USA hat Trautmann das Münchener Unternehmen zu einem internationalen Anbieter ausgebaut, der in 20 Märkten aktiv ist.

Nun schmiedet er mit einem weiteren Deal ein Technologieunternehmen, an dem im E-Commerce Marken und Händler bald kaum mehr vorbeikommen dürften. GSG übernimmt die Shopping-Community Pepper.com und integriert sie ins Unternehmen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Pepper ist Experte für Social Commerce und betreibt Plattformen wie Mydealz, die Kunden über Sonderangebote im Internet informieren.

Jeder zweite Kunde schaut nach Gutscheincodes und Preisvergleichen

Umfragen zeigen: Jeder zweite Kunde steuert vor dem Kauf im Netz bereits Webseiten an, die mit Gutscheincodes, Rabattangeboten, Preisvergleichen und Cash-back-Versprechen die Verbraucher zu ganz bestimmten Anbietern leiten. Und Vermittler wie Pepper.com und GSG verdienen gut an den Provisionen, die sie dafür bekommen. Bis zu 15 Prozent des Nettoeinkaufswerts sind branchenüblich für die Vermittlung von Kunden.

Die neuen Partner kommen dabei aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Pepper wurde 2014 von Fabian Spielberger und Paul Nikkel gegründet und konkurriert in Deutschland mit Portalen wie Idealo oder günstiger.de. Das Unternehmen wird monatlich von 25 Millionen Verbrauchern genutzt und hat mittlerweile Standorte in Guadalajara, London, Lyon und Winnipeg.

Als „Facebook für Shopping“ hat Mitgründer Spielberger sein Geschäftsmodell einmal bezeichnet. Denn auf seinen Plattformen werden nicht nur Deals eingestellt, die Verbraucher tauschen sich auch in Communitys aus. Neben Mydealz sind das beispielsweise Hotukdeals in Großbritannien, Dealabs in Frankreich und Preisjäger in Österreich.

25 Millionen Verbraucher weltweit nutzen monatlich die Angebote von Pepper.com.

Das Münchener Unternehmen GSG hat sich dagegen seit der Gründung 2012 auf den Bereich Gutscheine spezialisiert. Daneben arbeitet es unter anderem sehr eng mit der Burda-Plattform „Focus“ zusammen und entwickelt dort Content, der Kunden bei Produktsuche und -bewertung helfen soll – und als Basis dient für die Verknüpfung mit Angeboten, die wieder Provisionen bringen.

Kunden mit Sparmöglichkeiten zu locken hat sich zu einem der zentralen Marketinginstrumente im Netz entwickelt – gerade bei den sehr preissensiblen deutschen Verbrauchern. Und in Zeiten von Inflation und Kostensteigerungen dürfte die Suche nach Sparmöglichkeiten eher noch zunehmen. Nach einer Umfrage der GfK plant ein Drittel der Deutschen, in diesem Jahr weniger für Weihnachtsgeschenke auszugeben. 74 Prozent der Befragten wollen stärker auf Angebote achten.

Investoren steckten 75 Millionen Euro in Global Savings Group

GSG ist für weitere Expansion in diesem Umfeld gerüstet. Während Pepper bisher ohne externe Geldgeber gewachsen war, hat GSG eine Gruppe von starken Investoren im Rücken, darunter Rocket Internet, HV Capital, Deutsche Telecom Capital Partners und Group M6, die in den vergangenen Jahren 75,7 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt haben. Dadurch konnte das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren den Umsatz jeweils verdoppeln, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Übernahmen.

Allein die Übernahme von Shoop ließ sich GSG im vergangenen Jahr mehr als 30 Millionen Euro kosten. Einen Kaufpreis für Pepper nannte das Unternehmen nicht. Der jüngste Deal erweitert die Zahl der Mitarbeiter von GSG von 700 auf über 900.

„GSG gehört für mich zu den beeindruckendsten Unternehmen Europas“, sagt David Kuczek, General Partner von HV Capital. Das Team habe es in den vergangenen Jahren geschafft, in den Marktsegmenten Coupons und Cash-back in vielen Ländern der Welt eine Marktführerschaft aufzubauen. „Selbst in einem hart umkämpften Markt wie den USA konnte die GSG mit der Übernahme von Coupons.com seine Position ausbauen“, sagt er.

Nun kann GSG auch die Preisvergleichsseiten von Pepper in sein Netzwerk einbinden. „Wir freuen uns sehr über diesen wegweisenden Deal, der unsere führende Position in Europa stärkt“, erklärt Trautmann. Gemeinsam wollten sie ein noch umfassenderes Portfolio an Einkaufslösungen mit einer enormen Reichweite schaffen. Die Fusion werde das Wachstum von GSG weiter voranbringen, so Trautmann.

