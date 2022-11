Green Innovation Week Von 3D-Druck bis KI-Routen: Welche Innovationen die Logistikbranche grüner werden lassen

Frankfurt Auf einem Präsentiertisch vor der Frankfurter Zentrale der DB-Speditionstochter Schenker stehen mehrere Büsten des Konzerngründers Gottfried Schenker. Sie sehen aus, als seien sie aus Marmor gefertigt, detailreich, samt Zwirbelbart und Nasenzwicker. Doch sind die Büsten nicht im 19. Jahrhundert von einem Bildhauer hergestellt worden, sondern im 21. Jahrhundert von einem 3D-Drucker.

Vorstandschef Jochen Thewes hat an diesem Herbsttag nicht geladen, um auf die Gründungsgeschichte des 150 Jahre alten Unternehmens zurückzublicken. Es geht um die Zukunft, einen Aufbruch in Logistik-Neuland. Der hinter Glas geschützte Drucker hat auch S-Bahn-Kupplungen, Greifer für Werkzeugmaschinen und Luftauslässe von Klimaanlagen produziert.

„Als erster globaler Logistiker bieten wir ab sofort Ersatzteillieferung via 3D-Druck an“, nennt Thewes den Anlass der ungewöhnlichen Menagerie. Tausendfach habe man in den vergangenen Wochen Konstruktionsdateien in die Cloud geladen, berichtet er. Später einmal wolle man damit bis zu zehn Prozent der Lagerbestände von Unternehmen vor Ort herstellen „Das virtuelle Warenlager schont die Umwelt“, sagt der gebürtige Ostwestfale.

Dass ausgerechnet Europas größter Lkw-Flottenbetreiber in Pionierprojekte investiert, die geeignet sind, dem eigenen Transportgeschäft Umsatzverluste zuzufügen, ist nicht die einzige Besonderheit der Branche in Sachen Klimaschutz. Der Bonner Wettbewerber Deutsche Post DHL, im Fracht- und Lagereigeschäft weltweit die Nummer eins, investiert nach eigenem Bekunden bis 2030 sieben Milliarden Euro in „grüne Lösungen“ – was nahezu dem Gewinn der vergangenen beiden Geschäftsjahre entspricht.

Sämtliche Neubauten müssen dort klimaneutral sein, 60 Prozent aller Zustellfahrzeuge demnächst mit Strom betrieben werden. Zudem soll knapp ein Drittel des Kraftstoffs für die Luftfracht aus nachhaltiger Produktion kommen, wodurch man bis 2030 insgesamt 29 Millionen Tonnen CO2 einzusparen gedenkt. 2050 will der Konzern komplett klimaneutral wirtschaften. Werden die Ziele verfehlt, droht den Vorständen ein Einschnitt bei den Bonuszahlungen.

Zweitgrößter CO2-Sünder hinter der Stromerzeugung

Die kostspieligen Bemühungen haben einen triftigen Grund. Mit einem Ausstoß von jährlich vier Gigatonnen CO2 produziert die Logistik allein im Frachttransport aktuell 11,5 Prozent des weltweiten Klimagases, wie sich aus den Zahlen der Internationalen Energieagentur errechnen lässt. Nur die Strombranche ist noch schmutziger. Bleibt alles beim Alten, könnten es in der Logistik bis 2050 sogar 6,7 Gigatonnen werden, warnt die Umweltorganisation.

Längst aber haben insbesondere die weltweit operierenden Speditionskonzerne einen wahren Wettlauf begonnen, um den CO2-Ausstoß zu bremsen. Zum einen aus Sorge um den Planeten, zum anderen durchaus aus kommerziellen Motiven. Denn nach dem Willen der EU winken im Erfolgsfall günstige Kredite.

Seit Jahresbeginn 2022 gelten gemäß der Brüsseler Taxonomie-Beschlüsse umfangreiche Berichtspflichten über „CO2-Minderung“ und „Anpassung an den Klimawandel“. Zunächst müssen ihnen große Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und sämtliche an geregelten Märkten notierten Unternehmen nachkommen. Laut eines aktuell verhandelten Richtlinien-Vorschlags könnten bald auch alle großen Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten – unabhängig von der Kapitalmarktorientierung – hinzukommen.

Seit einigen Tagen rollt DB Schenker ein Netz von 3D-Druckern weltweit aus, um Transporte zu verringern und CO2 einzusparen. Original-Ersatzteil (rechts) und Replik aus dem 3D-Drucker

Allein in Deutschland stiege damit die Zahl der Firmen, die über ihre CO2-Emissionen und den Klimaschutz berichten müssen, nach Angaben des Versicherungsverbands GDV auf rund 15.000. Europaweit wären es 50.000. Zudem wollen EU-Rat und EU-Parlament ab 2028 auch nichteuropäische Unternehmen, die in der EU einen Nettoumsatz von mehr als 150 Millionen Euro erzielen und dort mindestens eine Tochtergesellschaft besitzen, zur Vorlage eines Nachhaltigkeitsberichts verpflichten.

Wer dabei unterm Strich eine Taxonomie-Konformität nachweisen kann, darf auf günstige Gelder etwa aus grünen Investmentfonds hoffen. „25 Prozent Ermäßigung sind dabei durchaus drin“, erwartet Per Olsson, Professor an der School of Management and Technology (ESMT) in Berlin. Noch besitze grüne Finanzierung nur einen Anteil von drei Prozent am Gesamtmarkt, berichtet PwC-Expertin Angela McClellan. „Doch er wächst aktuell mit hoher Geschwindigkeit.“

Schon im vergangenen Jahr gelang dies der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, die sechs ultragroße Containerschiffe mit ökologisch günstigen Antrieben bestellte. Die Finanzierung sei nach den „Green Loan Principles“ abgeschlossen worden, die der Londoner Interessenverband Loan Market Association aufstellt, teilte der Schiffsbetreiber mit.

Ein Zweitgutachten habe die Klassifizierungsgesellschaft DNV GL geliefert. Hapag-Lloyd erhielt damit einen zinsgünstigen syndizierten Kredit in Höhe von 417 Millionen Dollar und weitere 472 Millionen Dollar an vorteilhaften Leasingzusagen.

Gleiches gilt womöglich für das Elektroflugzeug Eviation Alice, das Ende September seinen Erstflug absolvierte und von dem DHL nun zwölf Exemplare bestellte. „Wir hoffen, dass uns dies für ein Green Investment qualifiziert“, sagte Finanzvorständin Melanie Kreis dem Handelsblatt.

EU-Taxonomie schafft neues Geschäftsmodell

Die EU-Taxonomie wird zudem ein Argument bei der Kundenansprache. „Viele unserer Kunden verlangen von uns, dass wir ihnen die genauen CO2-Verbräuche übermitteln“, berichtete Yvonne Bonventre, Leiterin Nachhaltigkeit beim Bremer Hafenbetreiber BLG, Ende Oktober auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin.

Um in ihren Klimabilanzen möglichst nachhaltig zu erscheinen, reichen berichtspflichtige Unternehmen die an sie gestellten Umweltanforderungen an die eigenen Zulieferer und Dienstleiter weiter, bestätigen Bankenkreise, Die BLG reagierte darauf sogar in ihrem Organisationsaufbau. Ihre Nachhaltigkeitsabteilung, die vor zehn Jahren als Stabsstelle beim CEO angesiedelt wurde, berichtet inzwischen an den Finanzvorstand.

Der Einfallsreichtum von Transporteuren und Lagerbetreibern, um ihren Kunden beim Klimaschutz geldwerte Vorteile zu liefern, ist enorm. In einem mit Datenhandschuhen, Virtual-Reality-Brillen und anderen Gimmicks vollgestopften Testlabor im niederländischen Utrecht steht Kühne + Nagel-Verwaltungsrat Detlef Trefzger vor einem riesigen Bildschirm, auf dem sich eine Weltkarte aufbaut.

Jeder der vielen Hundert Punkte auf ihr markiert ein Containerschiff, das nach einem Klick nicht nur die Frachtrate jedes seiner Container preisgibt, sondern auch den genauen CO2-Verbrauch. „Damit kann jeder unserer Kunden selbst entscheiden, wie viel ihm die CO2-Minderung wert ist“, sagt Trefzger.

Um dem als „Seaexplorer“ gestarteten System weltweite Bekanntheit zu verschaffen, sicherte sich Kühne + Nagel die Namensrechte am Hightech-Boot des prominenten Einhand-Weltumseglers Boris Herrmann, der sich auch persönlich für den Klimaschutz engagiert. PR ist nötig, die Konkurrenz ruht keineswegs.

Erst Ende September präsentierte DB Schenker-Vorstand Thorsten Meincke in Frankfurt die mit Künstlicher Intelligenz und Big Data verstärkte Onlineplattform „International Supply Chain“, in der für jedes Containerschiff exakte Verbrauchs- und Emissionsdaten hinterlegt sind. „Wir können für unsere Kunden bis auf die Artikelebene heruntergehen“, erläuterte der Manager und klickte zum Beweis auf eines der Frachtschiffe. Es hatte demnach Nylon-Stretchhosen der Größe 42 für einen norwegischen Einzelhändler in einem Container geladen.

500 Euro Zuschlag auf den Container

Gleichzeitig müht sich Meincke, seine Kunden vom Erwerb von Biokraftstoff zu überzeugen. Sein Argument: Mit dem klimaneutralen Sprit können sie ihre CO2-Bilanz gleich ganz ohne Umwege entlasten. So bietet die Spedition gemeinsam mit Lufthansa Cargo seit Monaten regelmäßige Frachtflüge nach Shanghai, deren Kerosin zu fast 100 Prozent aus gebrauchtem Bratfett stammt. Auch erste Containerfrachter lässt man mit Bio-Fuel betanken. „Fünf bis zehn Prozent der Seefracht ließe sich damit transportieren“, glaubt Meincke. Nur koste das für jeden Container von Asien nach Europa eben rund 500 Euro mehr.

Auch für die umweltschädlichste Transportart, den Lkw-Straßenverkehr, der mit 111 Gramm CO2 je Tonnenkilometer viermal so viel Klimagas erzeugt wie die Binnenschifffahrt und siebenmal mehr als die Güterbahn, werfen sich die Tüftler ins Zeug.

So präsentierte der Lkw-Ausrüster Schmitz Cargobull vor wenigen Tagen auf der IAA Transportation in Hannover, wie sich auf der Straße effizient Sprit sparen lässt. Am Stammsitz im Münsterland ließ Firmenchef Andreas Schmitz dazu einen Sattelschlepper-Auflieger konstruieren, dessen Dachkonstruktion im hinteren Teil mit wenigen Handgriffen abgesenkt werden kann, um eine aerodynamische Tropfenform zu bilden.

Den Strom für Kühlgeräte gewinnen seine Auflieger nun über die Hinterachse – größtenteils durch die Rückgewinnung von Bremsenergie. In der Spitze lasse sich der Dieselverbrauch damit um fast ein Viertel reduzieren, sagte der Firmenchef dem Handelsblatt.

Am Ende könnten sogar noch mehr CO2-Einsparungen drin sein, und zwar durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Ihr überlässt DB Schenkers IT-Vorständin Christa Koenen inzwischen die Netzwerk-Planung, um die 40 deutschen Hubs miteinander zu verbinden. „Die Effizienz verbessert dies um sieben bis zehn Prozent“, schätzt sie. Das kommt unmittelbar der CO2-Minderung zugute. In gleicher Höhe seien Einsparungen möglich, wenn der Computer per KI den optimalen Laderaum errechne.

Als Koenen ein solches KI-Tool vor wenigen Jahren bei ihrem vormaligen Arbeitgeber Deutsche Bahn testete, sahen die Resultate noch anders aus. „Damals erzielten erfahrene Planungsmitarbeiter bessere Ergebnisse als der Computer“, erinnert sie sich an erste Testläufe Mensch gegen Maschine. „Heute müssen sie sich der IT geschlagen geben.“

