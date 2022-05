Großhandel Metro-Chef Greubel: „Wir schauen täglich, ob wir in Russland bleiben können“

Der Großhandelskonzern steigert Umsatz und Ebit, rechnet im Gesamtjahr aber netto mit Verlusten. Schuld ist auch das Russlandgeschäft, an dem Greubel festhält.

Der Großhändler macht rund zehn Prozent des Konzernumsatzes in Russland. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Metro-Filiale in Russland

Düsseldorf Die Metro hält trotz hoher Sonderbelastungen und öffentlicher Kritik an der Entscheidung fest, das Geschäft in Russland weiterzubetreiben. „Wir schauen es uns täglich an, ob die Entscheidung aufrechtzuerhalten ist“, erklärte Vorstandschef Steffen Greubel am Donnerstag. Dafür gebe es einen Krisenstab. Die Metro hatte am Mittwochabend ihre Halbjahresbilanz veröffentlicht. Neben einer insgesamt positiven Umsatzentwicklung wies diese auch Abschreibungen in Höhe von 200 Millionen Euro auf die Märkte in Russland und der Ukraine aus.