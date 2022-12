Großhandel Metro-Geschäftsjahr endet mit Verlust – 2023 Dividende und Gewinn erwartet

Die Großhandelskette hat Umsatz und Ebitda steigern können, unterm Strich bleibt noch ein Minus. Das soll sich bald ändern, auch die Aktionäre sollen wieder profitieren können.

Der Großhandelskonzern erwartet merkliche Ergebnisbesserung. (Foto: dpa) Metro AG

Düsseldorf Der Großhandelskonzern Metro will im neuen Geschäftsjahr seinen Umsatz steigern und stellt seinen Aktionären wieder eine Dividende in Aussicht. Für das abgelaufene Jahr 2021/22 (per Ende September) gehen die Anteilseigner indes leer aus. Mittelfristig will Konzernchef Steffen Greubel das Wachstum weiter ankurbeln und hob seine Mittelfrist-Ziele an.

Metro hatte im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 den Umsatz auch getrieben durch die anziehende Inflation um über 20 Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro gesteigert. Alle Sparten des Düsseldorfer Konzerns legten dabei zu.

Der bereinigte operative Ertrag (Ebitda) kletterte auf knapp 1,4 Milliarden Euro nach 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr, wie Metro am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich schrieb der Konzern aber einen Verlust von 331 (Minus 45) Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie (EPS) war ebenfalls negativ – damit gibt es keine Ausschüttung für die Aktionäre.

Das soll sich aber ändern. „Wachstum bleibt auch im kommenden Jahr unser Fokus", betonte Greubel. 2022/23 solle der Umsatz um fünf bis zehn Prozent zulegen, das Ergebnis je Aktie solle wieder positiv ausfallen und eine Rückkehr zu einer Dividendenzahlung werde erwartet. Der bereinigte operative Ertrag (Ebitda) werde durch „inflationsbedingte Kostensteigerungen" aber um 75 bis 225 Millionen Euro schrumpfen.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Seine Mittelfrist-Ziele bis 2024/25 schraubte Greubel in die Höhe. Das durchschnittliche Umsatzwachstum solle bei fünf bis zehn (bisher: drei bis fünf) Prozent liegen, das Ebitda solle um fünf bis sieben (drei bis fünf) Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2020/21 zulegen. Greubel treibt die Ausrichtung der Metro auf den Großhandel voran. Dazu baut er das Geschäft mit der Belieferung von Restaurants und Hotels aus und verzahnt das traditionelle Filial-Geschäft enger mit den Online-Aktivitäten des Düsseldorfer Konzerns. Metro verfügt über ein Standortnetz mit 661 Märkten und ist dabei auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine weiter in Russland aktiv. Dort legte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr zu. Mehr: Metro verzeichnet im vierten Quartal erneut deutliches Umsatzplus.