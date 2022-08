Gunnar Heinemann Ärger mit Flughafengeschäften: Gebr. Heinemann wegen illegaler Absprachen verurteilt

Flughafengeschäft der Gebr. Heinemann in Kopenhagen

Düsseldorf Geheime Telefongespräche, vertrauliche Chats, konspirative Treffen: Der Duty-free-Shop-Betreiber Gebr. Heinemann ist wegen illegaler Absprachen mit einem Wettbewerber verurteilt worden. Ein Gericht in Tel Aviv hat das Hamburger Familienunternehmen dazu verpflichtet, Schadenersatz an einen geschädigten Partner zu zahlen.

Im Fokus steht dabei Gunnar Heinemann, der zum Zeitpunkt der Absprachen Geschäftsführer der Firma war. Gebr. Heinemann gehört mit Hunderten Flughafengeschäften zwischen Oslo und Sydney zu den Marktführern im Airport-Shopping.

Der Streit dreht sich um eine Lizenz für den Betrieb der Duty-free-Shops am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. Die Duty-free-Lizenz dort gilt als besonders profitabel, vor Corona lagen die jährlichen Umsätze bei rund 350 Millionen Dollar. 2013 lief der Vertrag mit dem langjährigen Betreiber James Richardson aus und die israelische Flughafenbehörde schrieb die Lizenz neu aus. Gebr. Heinemann bewarb sich zusammen mit einem potenziellen Partner, Alfa Duty Free.

Die beiden Unternehmen hatten sich auf eine Zusammenarbeit in Tel Aviv verständigt, um sich gemeinsam um die Lizenz zu bewerben. Das Joint Venture sollte zu 60 Prozent von Alfa und zu 40 Prozent von Gebr. Heinemann getragen werden. Doch der Plan scheiterte. Am Ende kam es nicht zu der deutsch-israelischen Kooperation. Stattdessen setzte sich Wettbewerber James Richardson durch. Sein Angebot lag knapp über dem von Heinemann-Alfa.

Das war kein Zufall. Alfa erkannte, dass es bei dem Wettstreit nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Die Israelis fühlten sich von den Konkurrenten hintergangen. Die Reaktion: eine Klage vor dem internationalen Schiedsgericht ICC gegen Gebr. Heinemann. Am 19. November 2021 fällte das ICC sein Urteil.

Gebr. Heinemann stimmte sich mit Wettbewerber ab

Der Schiedsspruch, der dem Handelsblatt vorliegt, lässt keine Zweifel daran, dass es einen illegalen Deal zulasten von Alfa gab: „Das Schiedsgericht stellt fest, dass Heinemann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegen die Vereinbarung verstoßen hat, indem er vertrauliche Informationen mit James Richardson austauschte und ihre Angebote für die Ausschreibung koordinierte“, heißt es in der Entscheidung.

Der Duty-Free-Shop-Betreiber Gebr. Heinemann ist wegen illegaler Absprachen an dem Flughafen verurteilt worden. (Foto: AFP) Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv

Das Motiv der beiden Kartellbrüder: Heinemann sollte James Richardson in Israel das Feld überlassen, der dort schon viele Jahre die Shops betrieb. Im Gegenzug sollte Heinemann in Sydney zum Zug kommen, ohne sich einen Wettstreit mit Richardson liefern zu müssen. Als es 2017 zur nächsten Ausschreibung in Tel Aviv kam, taten sich die beiden vermeintlichen Konkurrenten zusammen – Alfa war endgültig außen vor.

Die Vorwürfe treffen Gebr. Heinemann in einer schwierigen Zeit. Nach Jahren des Wachstums blickt die Firma auf die zwei härtesten Jahre ihrer Geschichte zurück. Durch die Beschränkungen der Pandemie gab es weniger Reisen – und kaum Kunden, die an Flughäfen etwas einkaufen konnten.

So lagen die Erlöse 2020 nur bei 33 Prozent des Vorkrisenniveaus, als das Unternehmen noch 3,6 Milliarden Euro Umsatz erzielt hatte. Die Firma trennte sich in der Pandemie weltweit von einem Drittel ihrer Beschäftigten, aktuell sind es noch 6700.

Für dieses Jahr hofft Gebr. Heinemann, wieder 75 Prozent der Vorkrisenerlöse zu erreichen. Gerade im zweiten Quartal hätten die Umsätze angezogen. Dem Unternehmen fehlen momentan allerdings die zahlungskräftigen und konsumfreudigen Kunden aus Asien, die wegen strenger Covid-Regelungen kaum reisen. Das Familienunternehmen rechnet damit, 2024 wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen.

Harsche Vorwürfe gegen früheren Chef Gunnar Heinemann

Besonders harsch sind die Vorwürfe gegen Gunnar Heinemann, der zum Zeitpunkt der Absprachen Geschäftsführer war und heute im Verwaltungsrat des Familienunternehmens sitzt. Geführt wird die Firma heute von seinem Sohn Max Heinemann und einem familienfremden Manager.

Es gäbe überzeugende Indizienbeweise dafür, dass Gunnar Heinemann und ein Vertreter von James Richardson 2013 in Tel Aviv über die Ausschreibung gesprochen und „eine Verschwörung“ gebildet hätten, heißt es in der Entscheidung. Heinemann soll falsche Angaben in einer beeideten Zeugenaussage gemacht haben. Im Schiedsverfahren seien systematisch und böswillig Dokumente versteckt und Beweise gefälscht worden.

Besonders harsch sind die Vorwürfe gegen Gunnar Heinemann, der zum Zeitpunkt der Absprachen Geschäftsführer war und heute im Verwaltungsrat des Familienunternehmens sitzt. (Foto: Gebr. Heinemann) Gunnar Heinemann

Die Schiedsrichter stellten auch fest, wie die Absprachen liefen. Der leitende Angestellte von James Richardson offenbarte Gebr. Heinemann, dass sie ein Gebot über 169 Millionen Dollar abgeben würden. Die Hamburger sollen dann zugestimmt haben, dass ihr gemeinsames Gebot mit Alfa niedriger ausfallen würde. Mit rund 167 Millionen Dollar lag es dann tatsächlich um zwei Millionen Dollar unter dem von Richardson, die schließlich den Zuschlag bekamen.

Bei der Anhörung im Schiedsverfahren räumten Gunnar Heinemann und der Richardson-Vertreter sogar ein, dass bei ihrem Treffen auch über die Risiken von „Überbietungen“ oder „verrückten Geboten“ für Familienunternehmen wie Gebr. Heinemann und James Richardson gesprochen worden sei.

Familienunternehmen von Schiedsspruch „enttäuscht“

Zwar wehrte sich Gebr. Heinemann gegen die Entscheidung, jedoch ohne Erfolg. Vor wenigen Wochen bestätigte das Bezirksgericht Tel Aviv den Schiedsspruch. Das Schiedsgericht hatte den möglichen Schadenersatz, den die Hamburger an Alfa zahlen müssen, auf rund 23 Millionen US-Dollar beziffert, ohne mögliche Zinsen. Wie hoch die Zahlung tatsächlich ausfallen wird, muss das Gericht noch entscheiden.

Außer Frage steht dagegen, dass Heinemann sich in illegaler Weise mit James Richardson abgesprochen hatte – hinter dem Rücken von Alfa.

Eine Sprecherin von Gebr. Heinemann teilte mit, dass das Unternehmen froh sei, das Kapitel beenden zu können, auch wenn es den Schiedsspruch für falsch halte. Von der Entscheidung des Gerichts in Tel Aviv, dass das ICC-Urteil manifestiert, sei man „enttäuscht“.

Selbstverständlich komme man den finanziellen Verpflichtungen nach, die deutlich geringer seien als von Alfa Duty Free gefordert. „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass sich unsere Gesellschafter, Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter zu jeder Zeit an geltendes Recht und vertragliche Vereinbarungen gehalten haben“, sagte die Sprecherin.

Ob Gebr. Heinemann für die Strafzahlung Geld zurückgelegt hat, ließ das Unternehmen unbeantwortet. Die Kasse der Hamburger ist infolge der Krise belastet: 2020 steht laut Bundesanzeiger ein historischer Verlust von 328 Millionen Euro in den Büchern. Im abgelaufenen Jahr dürfte es, so hieß es in einem Interview, eine „rote Null“ gewesen sein.

