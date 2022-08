Halbjahreszahlen Gewinnplus von 15 Prozent: Dax-Konzern Symrise wächst auch in der Krise

Düsseldorf Der Duft- und Aromahersteller Symrise zeigt sich krisenfest. Trotz Ukrainekriegs, Energiekrise und steigender Rohstoffkosten steigerte der Dax-Konzern seinen Umsatz im ersten Halbjahr aus eigener Kraft um 10,2 Prozent auf fast 2,3 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erzielte Symrise einen Gewinn (Ebitda) von 486 Millionen Euro – 15,7 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2021. Das teilte der Konzern am Dienstagmorgen mit und übertraf die Erwartungen der Analysten.

„Im aktuell volatilen Marktumfeld infolge steigender Rohstoffpreise, anhaltender globaler Lieferengpässe und des Ukrainekrieges ist es uns wiederum gelungen, unseren profitablen Wachstumskurs fortzuführen“, wird Vorstandchef Heinz Jürgen Bertram in einer Konzernmitteilung zitiert.

Das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Holzminden steht nicht im Fokus der Öffentlichkeit, obwohl Verbraucher im Schnitt 20- bis 30-mal pro Tag mit Produkten des Unternehmens in Berührung kommen. Die Produkte der Firma sorgen dafür, dass Zahnpasta nach Minze oder Eis nach Vanille schmeckt.

Kaum ein Kosmetik- oder Nahrungsmittelhersteller kommt ohne Zulieferungen von Symrise aus. Zu den Kunden zählen etwa Persil-Hersteller Henkel, Nivea-Produzent Beiersdorf oder der Kosmetikriese L’Oréal.

Der Dax-Konzern erwartet auch für das restliche Jahr keine Eintrübung des Geschäfts, sondern erhöht sogar die Umsatzprognose. In Holzminden rechnet man nun mit einem organischen Umsatzwachstum von deutlich mehr als sieben Prozent. Bislang war der Konzern von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Das Unternehmen profitiere von seinem diversifizierten Portfolio sowie seiner breiten Kundenbasis, heißt es. Wegen der angehobenen Aussichten waren die Titel von Symrise im vorbörslichen Handel gefragt und legten um 1,5 Prozent zu.

Steigende Kosten drücken die Marge

Zwar ist der Konzern auch nicht vor den Folgen der Inflation, den steigenden Kosten für Rohstoffe und den Unterbrechungen der Lieferketten gefeit. Allerdings sei es Symrise gelungen, die Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen an seine Kunden weiterzugeben, erklärt das Unternehmen.

Der Kostendruck zeigt sich in einer etwas geringeren Profitabilität: Die Marge lag bei 21,5 Prozent – 0,5 Prozentpunkte unter dem Wert des ersten Halbjahres 2021. Für das Gesamtjahr rechnet Symrise wie bislang mit einer Marge von 21 Prozent.

Das Unternehmen ist im vergangenen Herbst in den Leitindex Dax aufgestiegen. (Foto: dpa) Symrise-Zentrale

Das Geschäft von Symrise steht auf zwei Säulen: Die Sparte „Scent & Care“ umfasst etwa Düfte und Zusätze für Kosmetik. Im Bereich „Taste, Nutrition & Health“ produziert Symrise Geschmacksstoffe für Lebensmittel, Getränke und Tierfutter. In beiden konnte der Konzern Umsatz und Ergebnis steigern.

Beide Sparten profitierten von Corona-Lockerungen. So verzeichnet Symrise eine steigende Nachfrage für Parfums, für die es Duftstoffe herstellt. Zudem gehen Konsumenten wieder vermehrt auswärts essen und trinken. Der Konzern profitiert davon, weil er Geschmacksstoffe für Getränke und Gewürze produziert.

Beachtliches Wachstum

Das Geschäft von Symrise mit Düften und Geschmacksstoffen hat in den vergangenen Jahren ein beachtliches Wachstum hingelegt. Seit 2006 steigt der Umsatz im Schnitt jährlich um fast acht Prozent. Die Marge lag stets bei mehr als 20 Prozent. Neben dem Grundbedürfnis nach Essen und Trinken treiben Megatrends wie Gesundheit und Pflege die Nachfrage, auch auf Sicht.

Symrise, im vergangenen Herbst in den Leitindex Dax aufgestiegen, setzte früh auf enge Kooperationen mit Rohstofflieferanten, um die Lieferketten zu stabilisieren. Zudem gelangen dem Management in den vergangenen Jahren geschickte Zukäufe, vor allem im profitablen Aromageschäft mit Tiernahrung. Dabei dringt der Konzern immer stärker in margenstärkere Geschäftsbereiche außerhalb des traditionellen Geschmacks- und Duftstoffsektors vor. Damit erwirtschaftet er bereits ein Drittel seines Umsatzes.

Neuerdings steht Symrise stärker unter Druck, nachdem der Schweizer Konkurrent Firmenich und der niederländische Chemiekonzern DSM Ende Mai eine Fusion angekündigt haben. Damit wird im Duft- und Aromamarkt ein neuer Branchenriese entstehen. Die Symrise-Aktie reagierte im Sommer negativ auf die Ankündigung, gewann aber zuletzt wieder.

Analysten der DZ-Bank schreiben, dass Größe in einem Markt, der durch sehr individuelle Produktbedürfnisse gekennzeichnet ist, nicht allein Werttreiber sei. „Mit Blick auf die hohe Innovationskraft sehen wir Symrise auch im neuen Wettbewerbsumfeld gut aufgestellt.“

Symrise ist neben der künftigen DSM-Firmenich, der Schweizer Firma Givaudan und dem US-Konzern International Flavors and Fragrances (IFF) einer der vier großen Hersteller, die zusammen mehr als die Hälfte des weltweit 38 Milliarden Euro großen Marktes kontrollieren. Die Hersteller sind damit in einem Oligopol und haben es einfacher, Kostensteigerungen an Kunden weiterzugeben.

