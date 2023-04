Handelskonzern Medienberichte: Amazon will Aktienzuteilungen für Mitarbeiter 2025 reduzieren

Amazon will offenbar sein Gehaltsmodell umstrukturieren. Als Gründe nennt der Konzern das Wirtschaftsklima und das Firmenbudget.

New York Der E-Commerce-Riese Amazon will einem Medienbericht zufolge 2025 die Aktienzuteilungen für Mitarbeiter kürzen. Als Gründe führe das Unternehmen das Wirtschaftsklima und das Firmenbudget an, berichtete Business Insider am Mittwoch unter Berufung auf eine Mitteilung von Amazon an die Führungskräfte. Eine Umstrukturierung des Gehaltsmodells sei denkbar, um über die Vergütung eine mögliche Schwäche des Aktienkurses auszugleichen. Der US-Online-Händler reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zur Stellungnahme.

Vergangenen Monat hatte Amazon in einer zweiten Entlassungswelle den Abbau von 9000 Stellen angekündigt. Anfang des Jahres hatte der Konzern wegen der trüben Konjunkturaussichten im Technologiesektor bereits 18.000 Jobs gestrichen.

