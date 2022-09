Der hohe Energiepreis belastet viele Handwerksbäcker, die monatlichen Rechnungen steigen stark – und können kaum weitergegeben werden. Es ist nicht die einzige Krise.

Die Handwerksbäcker fühlen sich von der Politik in der Energiekrise im Stich gelassen. Bisher fallen sie durchs Förderraster. (Foto: dpa) Aktionstag von Bäckern

Düsseldorf Die meisten Bäckereien im Norden Deutschlands bleiben am Donnerstag unbeleuchtet. Die Aktion „Uns geht das Licht aus – heute das Licht und morgen der Ofen?“ will auf die Lage der Handwerksbäcker aufmerksam machen. Die stark gestiegenen Energiepreise bedrohen in einer ohnehin krisengeplagten Branche viele Betriebe in ihrer Existenz.

Auch in den 23 Filialen der Calenberger Backstube in der Region Hannover bleibt es dunkel. Bäckermeister Kai Oppenborn hat bisher etwa 360.000 Euro im Jahr für Energie gezahlt. Weil sein Vertrag mit dem Versorger zum Jahresende ausläuft, müsste er zum aktuellen Tagespreis künftig 1,4 Millionen Euro im Jahr zahlen. „Egal wie gesund ein Bäckerbetrieb ist, auf Dauer kann niemand solche Mehrkosten verkraften“, sagt der Unternehmer in neunter Generation.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen