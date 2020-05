Hauptversammlung Carsten Spohr: „Auch in Berlin möchte niemand eine staatlich gelenkte Lufthansa“

Auf der Hauptversammlung bittet der CEO die Aktionäre bei der staatlichen Rettung noch um Geduld. Für die Anteilseigner eine unbefriedigende Situation.

Frankfurt Carsten Spohr ist jemand, der seine Gesprächspartner gerne anschaut, sie auch mal ins Visier nimmt. Am Dienstagvormittag ist sein Gegenüber kalte Technik. Der Chef von Lufthansa blickt in eine Kamera und spricht über Mikrofon zu seinen Aktionären.

Für den obersten Lufthanseaten eine gewöhnungsbedürftige Situation, das merkt man ihm an. „Viel lieber hätte ich Sie mit meinen Kollegen und Kolleginnen in der Frankfurter Jahrhunderthalle begrüßt und Ihnen Rede und Antwort gestanden. Aber die Coronakrise hat uns alle weiter fest im Griff. Und keiner von uns weiß, wie lange noch“, sagt der CEO.

Es ist ein seltsames Bild, das sich im Saal des Lufthansa Aviation Center, der Konzernzentrale in Frankfurt, bietet. Acht Personen sitzen an zwei langen Pulten, alle mit großem Abstand. Vom Vorstand ist neben Spohr nur noch Personalchef Michael Niggemann vor Ort.

Die übrigen Vorstandsmitglieder würden die Versammlung per Video aus Nebenräumen verfolgen, erklärt Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley. Vom Aufsichtsrat wiederum sind neben Kley noch Christine Behle von Verdi, Ilja Schulz von der Vereinigung Cockpit, Ex-Adidas-Chef Herbert Hainer und Stephan Sturm, CEO von Fresenius, im Saal. Die übrigen Aufseher sind per Video zugeschaltet. Am Rand der Bühne sitzt dann noch der Notar.

Auch Kley, der es in der Vergangenheit eloquent verstand, das Jahrestreffen der Aktionäre zu moderieren, muss sich wohl erst an das neue Format gewöhnen. „In dieser Hauptversammlung ist alles anders als sonst. Das betrifft nicht nur diese virtuelle Veranstaltung. Es ist auch die große Unsicherheit, wie es weitergeht. Wir versuchen, möglichst viel vom Geist der vergangenen Hauptversammlungen in diese virtuelle zu übertragen“, sagt der Manager und blickt etwas unsicher in die Kamera.

Vielleicht kommt erschwerend hinzu, dass Spohr und Kley den Anteilseignern gerne mehr Klarheit liefern würden. Seit Tagen verhandelt das Management intensiv mit den Regierungen in Deutschland, Belgien, Österreich und der Schweiz über Finanzhilfen für den Konzern.

Doch nur in der Schweiz steht bisher das Paket. Die sicherlich wichtigsten und wohl auch schwierigsten Gespräche – das sind jene in Deutschland – laufen noch. „Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten seit Wochen an der Rettung des Unternehmens“, sagt Kley: „Wir beschäftigen uns auch schon mit der Frage, wie der Luftverkehr nach der Coronakrise aussehen kann und wie die Lufthansa ihre führende Rolle wieder einnehmen kann. Das wird schwer, das können wir nicht alleine, dazu sind die Auswirkungen des Shutdowns einfach zu groß.“ Doch angesichts der sensiblen und vertraulichen Gespräche könne man keine Details nennen.

Für die Aktionäre ist es eine unbefriedigende Situation. „Wir hätten es sehr begrüßt, wenn sich die Lufthansa auch in diesem Jahr dem öffentlichen Dialog mit den Aktionären auf der Hauptversammlung gestellt hätte, um daraus wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung des Unternehmens zu gewinnen“, beklagt Michael Gierse von der Fondsgesellschaft Union Investment in einem schriftlichen Statement.

Er fügt hinzu: „Wir erwarten, dass wir als Aktionäre bei künftigen Hauptversammlungen der Lufthansa wieder unser volles Frage-, Rede- und Auskunftsrecht bekommen.“

Liquidität schwindet

Weil die Grenzen wegen der Corona-Pandemie weltweit geschlossen sind, fliegt die nach Umsatz größte Fluggesellschaft nur noch rund ein Prozent der Fluggäste, die die Airline-Gruppe in Normalzeiten befördert.

Über 80.000 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, dennoch laufen viele Fixkosten weiter. Die Liquidität schwindet von Stunde zu Stunde. Weltweit kommen die Airlines ohne die Hilfe ihrer jeweiligen Regierungen nicht aus – auch nicht die große „Hansa“.

Für die Anteilseigner und Investoren geht es also um viel. Es droht eine Verwässerung ihrer Anteile. Denn der Staat kann nicht nur Kredit geben. Bei der notwendigen Summe von neun bis zehn Milliarden Euro wäre der Konzern überschuldet, könnte niemals tilgen.

Also wird der größte Teil des Geldes als Eigenkapital fließen – in Form einer stillen Beteiligung, also ohne Stimmrecht, aber auch als direkte Beteiligung mit Mitspracherechten. „Staatshilfen sind kein Selbstzweck. Wir verbinden damit klare Ziele und sehen uns gegenüber den Steuerzahlern, die diese Hilfen ermöglichen, in der Verantwortung“, verspricht Spohr: „Auch in der Bundesregierung in Berlin möchte keiner eine staatlich gelenkte Lufthansa.“

Dennoch treibt die Aussicht, dass die Regierung demnächst vielleicht zwei Aufsichtsräte stellen darf und bei wichtigen Entscheidungen mitreden kann, viele Anteilseigner um. Da Aktionärsreden auf der virtuellen Hauptversammlung nicht vorgesehen sind, nur vorher eingereichte Fragen beantwortet werden, haben die Aktionärsvertreter ihre Position schon vor dem Treffen publik gemacht.

Insgesamt reichten die Anteilseigener 246 Fragen ein. Viele davon beschäftigen sich mit der Frage: Gibt es staatliche Hilfen mit oder ohne Mitsprache?

„Herr Spohr muss bei den Verhandlungen um Staatshilfen hart bleiben, aber er darf den Bogen nicht überspannen“, mahnt Gierse von Fondsgesellschaft Union Investment in seiner schriftlichen Erklärung alle Beteiligten zur Vernunft und Sachlichkeit.

Der Staat sei nicht der bessere Unternehmer, und aus der Lufthansa dürfe keine Commerzbank 2.0 werden, warnt der Portfolio-Manager mit Blick auf den bisher wenig erfolgreichen Einstieg des Staates bei der großen Geschäftsbank. „Wenn die Politik sich ins Geschäft einmischt, sehen wir das Risiko einer überdimensionierten Infrastruktur, die nicht ausreichend an die neue Normalität angepasst wird“, so Gierse.

Er fordert das Management dazu auf, den Fokus auf die Profitabilität zu legen und sinnvolle Einschnitte vorzunehmen. „Dazu gehört die klare Ausrichtung auf das Premium-Produkt, nicht auf die Billigableger. Und Gedankenspiele über Zukäufe schwieriger Sanierungsfälle wie Alitalia verbieten sich nach der Krise von selbst.“

Die Fondsgesellschaft DWS verlangt in ihrem vorab eingereichten Statement mehr Details zur geplanten Staatshilfe. „Im Falle einer Beteiligung des Staates stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit sich bringt“, heißt es.

Und weiter: „Können Sie ausschließen, dass nicht mehr als ein – direkter oder indirekter – Vertreter des Staates dem Aufsichtsrat angehören wird?“ Auch mögliche Forderungen ausländischer Regierungen nach einer Beteiligung an der „Hansa“ beschäftigen die Experten der DWS: „Rechnen Sie in Hinblick auf Ihre Network Airlines auch mit Beteiligungen von anderen Staaten wie zum Beispiel Österreich im Fall von Austrian oder der Schweiz im Falle der Swiss?“, wird gefragt.

Zukunftssicherung hat Priorität

Doch es gibt angesichts der fortgeschrittenen Gespräche mit den Regierungen auch Zuversicht bei den Investoren. „Wir können nun erstmal aufatmen und sind erleichtert, dass die Verhandlungen mit den Regierungen hinsichtlich der Sicherung der Solvenz erfolgreich verlaufen. Ansonsten wäre die Lufthansa-Aktie wohl noch zum Penny-Stock mutiert“, schreibt Vanessa Golz, Spezialistin Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, in ihrer Stellungnahme.

„Wahrscheinlich ist die Luftfahrtbranche neben dem Hotel- und Gaststättengewerbe am stärksten von Corona betroffen. Das führt dazu, dass Lufthansa kaum Einnahmen hat, aber trotzdem hohe Ausgaben.“ Die tiefgreifende Krise könne zu einer Bereinigung des Marktes führen, für die die Lufthansa sich positionieren müsse, glaubt Golz.

Es könne auch zu weiteren Zusammenschlüssen europäischer Airlines kommen. Und noch etwas schreibt die Nachhaltigkeits-Expertin dem Management in das Stammbuch: „Trotz und gerade wegen der Krise darf Lufthansa nicht nachlassen, die Flotte nachhaltig umweltfreundlich zu gestalten, um sich langfristig am Markt durchzusetzen.“

„Bei einer Teilverstaatlichung der Lufthansa könnte es teurer werden zu fliegen“

Doch erst einmal gilt es, die Zukunft der Lufthansa zu sichern. Über das „Wie“ wird weiter gestritten, vor allem in der Politik. Unmittelbar vor der Hauptversammlungen hatten sich zahlreiche Politiker noch einmal zu dem Thema positioniert.

So plädierten die Unionspolitiker Ulrich Lange und Carsten Linnemann dafür, wenn es schon eine Beteiligung des Staates gebe, diesen von vornherein zeitlich zu begrenzen und auf Mitsprache bei der Unternehmensführung zu verzichten. Eine stille Beteiligung sei das richtige Instrument für die passive Rolle des Staates.

Dagegen sieht Victor Perl von den Linken jegliche Hilfen des Staates ohne Mitsprache kritisch und sprach von der „Gefahr einer gigantischen Geldverbrennung“. Eine stille Beteiligung und weitere KfW-Kredite wären schwere Fehler, erklärte der Haushaltsexperte seiner Fraktion. Statt neuer Kredite, die nur die Schuldenlast erhöhen würde, müsse das Eigenkapital des Unternehmens gestärkt werden.

Eine Debatte über all diese Argumente kommt in der Hauptversammlung nicht in Gang. Es ist eine sterile Veranstaltung. Wie schon bei dem Aktionärstreffen bei Bayer vor einigen Tagen zeigt sich sehr schnell, dass das Instrument der rein virtuellen Jahresversammlung begrenzte Möglichkeiten hat und maximal für den Notfall geeignet ist.

Aktionärsdemokratie – auch wenn sie zu zuweilen seltsamen Fragen und Ausführungen einiger Anteilseigner führt – hat ihre speziellen Charakter und durchaus Vorteile. Spohr bleibt nur, zu hoffen, dass ihm die Aktionäre trotz der unbefriedigenden Situation gewogen bleiben werden: „Ich verspreche Ihnen: Wir werden Menschen, Kulturen und Kontinente wieder miteinander verbinden – sobald das möglich ist.“

