Hauptversammlung „Müssen wir uns Sorgen machen?“ – Aktionäre kritisieren Henkels schwache Entwicklung

Düsseldorf Henkel-Chef Carsten Knobel bekam die Kritik der Aktionäre erstmals persönlich zu spüren. Das Düsseldorfer Unternehmen richtete am Montag seine Hauptversammlung nach den Beschränkungen der Pandemie wieder in Präsenz aus. Die ersten drei Treffen als Konzernchef des Persil-Herstellers erlebte Knobel nur virtuell.

Henkel blickt auf schwierige Monate zurück. Der Jahresüberschuss brach um ein Viertel auf 1,3 Milliarden Euro ein, der Hersteller verkaufte weniger Produkte, steigerte den Umsatz lediglich dank Preiserhöhungen. Wettbewerber erzielen trotz der hohen Kosten deutlich höhere Gewinnmargen. Der Aktienkurs stieg zwar zuletzt an, ist mit rund 74 Euro aber weit vom Allzeithoch von 130 Euro aus dem Sommer 2017 entfernt.

Knobel hat das kriselnde Kosmetikgeschäft (Dial, Syoss) mit dem Wasch- und Reinigungsmittelgeschäft und den bekannten Marken Persil oder Pril zusammengelegt. Das sorgt intern für Unruhe, da im Zuge dessen 2000 Stellen abgebaut werden. Ein weiterer Personalabbau ist angekündigt.

Auch im Vorstand gab es offenbar Unruhe. Klebstoffvorstand Jan-Dirk Auris musste das Unternehmen im Winter nach Handelsblatt-Recherchen wegen eines Machtkampfs mit Konzernchef Knobel verlassen. Zudem gab es Unsicherheiten, weil Henkel ein Jahr lang daran arbeitete, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen.

Anlegervertreter monierten die schwache Profitabilität von Henkel. „Müssen wir uns Sorgen machen?“, fragte Jella Benner-Heinacher von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Henkel stehe nun öfter in den Schlagzeilen als früher. „Man hat das Gefühl, da ist Sand im Getriebe.“ Alexander Elsmann von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger sagte: „Henkel hat mit hausgemachten Problemen zu kämpfen.“

Verluste durch den Rückzug aus Russland

Elsmann stellte mit Blick auf den Rückzug aus Russland zudem die Frage: „Verschenken wir gerade etwas, was wir später womöglich bereuen werden?“ Andere Firmen würden dort weiter Geschäfte machen.

Henkel hatte am Donnerstag mitgeteilt, eine Verkaufsvereinbarung unterzeichnet zu haben. Mittlerweile ist die Veräußerung umgesetzt. Ein Konsortium russischer Finanzinvestoren hat das Geschäft für umgerechnet 600 Millionen Euro gekauft.

Henkel erzielte in Russland vor Kriegsausbruch fünf Prozent seines Umsatzes, gut eine Milliarde Euro. So hoch war der Anteil bei keinem anderen Dax-Konzern. Für Henkel war Russland der viertwichtigste Markt, der nun wegfällt. Der Konzern hatte im April 2022 nach großem öffentlichem Druck angekündigt, sich zurückzuziehen.

Henkel-Chef Knobel verteidigte den Rückzug. „Angesichts des andauernden Krieges, der sich verschärfenden Sanktionen sowie der geopolitischen Veränderungen war und ist es die richtige Entscheidung. Auch im Sinne unserer Aktionäre.“

Finanziell hat sich der Verkauf allerdings nicht gelohnt. Finanzchef Marco Swoboda erwartet auch wegen des schwachen Rubel-Kurses einen „finanziellen Verlust“, Details würden bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August präsentiert.

Henkel hat sich vertraglich eine Rückkaufoption zusichern lassen, bestätigte Swoboda entsprechende Gerüchte. Ein Rückkauf sei „frühestens in einigen Jahren möglich“. Eine solche Vereinbarung sei übliche Praxis und ändere nichts an dem klaren Ausstieg. Durch eine entsprechende Lizenzvereinbarung wolle man den Verlust der Markenrechte verhindern.

Henkel verspricht Wachstum – auch aus dem Chinageschäft

Henkel-Chef Knobel verteidigte unterdessen den Konzernumbau gegen Kritik der Aktionäre. Das sei der richtige Schritt und stifte den größten Wert. Das werde man in den kommenden Jahren sehen. „Wir werden liefern“, so Knobel. Das werde sich auch im Aktienkurs widerspiegeln.

Der Konzernchef stimmte die Anleger auf ein positives erstes Quartal ein. „Wir sind gut ins Jahr 2023 gestartet.“ Seine Prognose hat Henkel, anders als zuletzt Konkurrent Beiersdorf, bisher nicht erhöht. Henkel legt kommende Woche Donnerstag aktuelle Quartalszahlen vor.

Der Konsumgüterkonzern hat zu einer Präsenzversammlung geladen. (Foto: Henkel) Henkel-Chef Knobel, Aufsichtsratschefin Bagel-Trah

Henkel kalkuliert auch weiter mit Erlösen aus dem Chinageschäft, bekräftigte Knobel auf Fragen der Aktionäre. Weil es in dem Land auch nicht demokratisch zugeht, gibt es öffentlich Zweifel, ob Firmen so stark auf China setzen sollten.

„Wir planen derzeit nicht, unser Engagement grundsätzlich zu verändern“, sagte der Spitzenmanager. Es sei wichtig, dort präsent zu sein, wo es Wachstum gebe. China zählt zu den drei wichtigsten Märkten Henkels, dort erzielt der Konzern acht Prozent seines Umsatzes. Man beobachte aber die Entwicklung, erklärte Knobel weiter.

Die Aktionäre goutierten derweil die Präsenzveranstaltung. Lediglich zwölf der 40 Dax-Konzerne haben in diesem Jahr wieder zu einem Vor-Ort-Treffen geladen. Allerdings war es in der Düsseldorfer Stadthalle nicht so voll wie bei den Treffen vor der Pandemie.

