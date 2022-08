Hello Fresh Der Zehn-Milliarden-Plan: Das steckt hinter den Erfolgszahlen von Hello Fresh

Die Zahlen vom Montag zeigen: Die Berliner Gründung hat es mit Kochboxen an die Weltspitze geschafft – und ist eine der wenigen deutschen Digitalwetten, die aufgehen. Aus drei Gründen.

Rund um Mit-Gründer und CEO Dominik Richter entstand eine der wenigen erfolgreichen, deutschen Digitalwetten. Mit Kochboxen an die Weltspitze

Verden, Berlin, Hamburg Bei Hello Fresh in Verden verpacken sie das gute Leben in braune Kartons. Dazu rollen die Verpackungen Station um Station entlang, an denen Mitarbeiter Butter, Lachs oder Büffelmozzarella einlegen. Am Ende kommt die Kühlung dazu, das Versandlabel drauf – und fertige Kochboxen verlassen die Halle.

Sie machen sich auf den Weg zu Kunden, die mit den auf beiliegende Rezepte abgestimmten Zutaten etwa Frisches kochen können. Auch wenn ihre Zeit genauso knapp bemessen ist wie ihre Küchenkunst. Acht Millionen Menschen weltweit hielten das im vergangenen Quartal laut Zahlen vom Montag für attraktiv – gut vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

