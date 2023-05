 Henkel, Nestlé und Co: Markenartikler starten gut – doch die Sorgen bleiben

Düsseldorf Das Umsatzplus überrascht: Persil- und Pril-Hersteller Henkel steigerte seine Erlöse im ersten Quartal um 6,4 Prozent – und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet. Die hatten mit fünf Prozent gerechnet. „Wir sind gut ins Jahr gestartet“, sagte Henkel-Chef Carsten Knobel.

Der Dax-Konzern bestätigte mit seinen Quartalszahlen am Donnerstag einen Branchentrend. Andere Kosmetikhersteller wie Unilever (Axe, Dove) und Beiersdorf (Nivea) oder Nahrungsmittelproduzenten wie Nestlé (Maggi, Kitkat, Nescafé) und Danone (Actimel, Activia) haben zuletzt sogar noch größere Umsatzsprünge verzeichnet.

Dabei hatten Markenartikler gerade 2022 mit widrigen Umständen gekämpft. Die Ausgaben für Rohstoffe, Logistik und Energie stiegen infolge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine auf ein historisches Hoch. Bei Henkel etwa gingen die Kosten um zwei Milliarden Euro nach oben – so stark wie zwischen 2010 und 2020 zusammen.

Gleichzeitig litten die Hersteller darunter, dass viele Verbraucher wegen hoher Lebenshaltungskosten bei Waren des täglichen Bedarfs auf günstigere Handelsmarken gewechselt sind.

Deuten die neuerlichen Zahlen eine Trendwende in der Konsumgüterindustrie an? „Wir steuern wieder auf ein sich normalisierendes Wachstumsbild zu“, sagt Analyst Eamonn Ferry von der Schweizer Bank Credit Suisse.

Viele Markenartikler steigerten ihre Umsätze 2022 hauptsächlich durch durchgedrückte Preiserhöhungen. Die Abverkaufszahlen gingen aber zurück. Henkel etwa veräußerte 2022 gut sechs Prozent weniger Wasch- und Reinigungsmittel.

Der Volumenrückgang erklärt sich auch mit den harten Preisverhandlungen zwischen Herstellern und Händlern, die zu Lieferstopps und Auslistungen geführt haben. So fehlen bei Deutschlands größtem Lebensmittelhändler Edeka die Produkte von 17 Konsumgüterherstellern ganz oder teilweise.

Deutsche geben wieder mehr Geld aus

Im ersten Quartal fällt auf, dass die Firmen ihre Erlöse zwar immer noch primär durch höhere Preise gesteigert haben. Die Mengen gingen aber nicht mehr so stark zurück wie zuletzt. So veräußerte der britische Konsumgüterkonzern Unilever 0,2 Prozent weniger Waren, Beobachter hatten mit einem Minus von mehr als drei Prozent gerechnet.

Analyst Ian Simpson von der britischen Großbank Barclays erklärt das auch damit, dass es im Handel gerade deutlich weniger Auslistungen und Lieferstopps gebe als zuletzt. Bruno Monteyne, Analyst bei der Bernstein Bank in London, ergänzt: „Die Nachricht ist bei allen Konsumgüterherstellern ähnlich: Sie können gerade ihre Preise ohne größere Auswirkungen auf die Mengen erhöhen.“

Ein Grund dafür ist die steigende Bereitschaft zum Konsum. Der Marktforscher GfK stellte hierzulande im April den siebten Monat in Folge einen Anstieg des Konsumklimas fest. Der Index liegt nun bei minus 25,7 Punkten. Damit ist die Stimmung der Konsumenten erstmals wieder besser als zu Kriegsbeginn.

Das liegt auch an den politischen Hilfsprogrammen, wodurch die hohen Energiepreise zumindest teilweise kompensiert wurden. „Zusammen mit den zu erwartenden tariflichen Einkommenszuwächsen gehen mehr und mehr Haushalte davon aus, dass die ursprünglich befürchteten hohen Kaufkraftverluste deutlich milder ausfallen werden“, schreiben die GfK-Marktforscher.

Firmen bleiben vorsichtig

Für eine Entwarnung ist es dennoch zu früh. Die Kauflust liegt noch deutlich unter den Werten von vor der Pandemie, als der Index bei fast plus zehn Punkten notierte. Erste Markenartikler wie Beiersdorf und Danone haben zwar ihre Umsatzprognose erhöht. Henkel und Unilever peilen nun zumindest ein Wachstum am oberen Ende ihrer Zielsetzungen an.

Doch viele Firmen bleiben vorsichtig. „Ob es für die Branche insgesamt wieder nach vorn geht, hängt aber von der weiteren makroökonomischen Entwicklung ab“, sagt Henkel-Chef Knobel.

Der Lebensmittelriese Nestlé rechnet weiter mit einem organischen Umsatzplus von sechs bis acht Prozent. „Wir sehen in einigen Märkten, insbesondere in Europa, dass das Verbrauchsvolumen im negativen Bereich liegt“, so Nestlé-Finanzchef Francois-Xavier Roger.

Hersteller Nestlé blickt zurückhaltend auf die kommenden Monate. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Kitkat-Schokolade

Auch andere Markenartikler bewerten die Stimmung der europäischen Verbraucher schwächer als in anderen Regionen. „Die Nachfrage in Europa bleibt träge, aber sie verschlechtert sich zumindest nicht mehr“, sagt Credit-Suisse-Analyst Ferry. Handelsmarken würden kaum noch Marktanteile dazugewinnen. In Deutschland standen No-Name-Produkte laut GfK im ersten Quartal für 46 Prozent der Umsätze, vor Jahresfrist waren es 42,3 Prozent. Einen solchen Boom hatte es zuvor noch nicht gegeben.

Markenartikler hoffen, dass Verbraucher mit zunehmender wirtschaftlicher Entspannung zurück zu ihren Produkten wechseln. „Verbraucher haben sich in makroökonomischen Krisenzeiten immer in Richtung Handelsmarken bewegt“, sagt Henkel-Chef Knobel. Bei einer Normalisierung der wirtschaftlichen Situation habe sich das wieder korrigiert.

Markenartikler stehen vor einem Dilemma

Das hängt allerdings vom Preisabstand der Markenware zu den No-Name-Produkten ab. Große Händler wie Aldi oder Edeka haben bereits angekündigt, die Preise für ihre Eigenmarken in absehbarer Zeit wieder senken zu wollen.

Das erhöht den Druck auf die Markenartikler. Diese haben für dieses Jahr oft weitere Preiserhöhungen in Aussicht gestellt. Vielen Unternehmen ist es nach eigenen Angaben noch nicht gelungen, ihre gesamten Kostensteigerungen aus dem Vorjahr zu kompensieren. Das drückt auf die Marge.

Markenartikler stehen vor einem Dilemma: Wenn sie die Preise weiter erhöhen, um die Kosten zu decken, dürften viele Kunden weiter auf Handelsmarken vertrauen. Passen sie die Preise allerdings nicht weiter an, wird es schwieriger, die Gewinnmarge von vor der Krise zu erreichen.

Kostenseitig rechnen die Unternehmen zumindest nicht mit einer weiteren Verschlechterung. Aber: „Es ist alles andere als sicher, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einem Deflationsdruck kommen wird“, sagte Unilever-Chef Alan Jope.

Markenhersteller wie Beiersdorf haben weitere Preiserhöhungen in Aussicht gestellt. (Foto: dpa) Nivea-Produktion in Hamburg

Henkel prognostiziert einen Anstieg der Ausgaben für Rohstoffe und Materialien im mittleren einstelligen Prozentbereich, der Höhepunkt der Kostensteigerungen sei erreicht. Konzernchef Knobel verweist allerdings auf einen steigenden Kostendruck beim Thema Gehälter.

Den prognostiziert auch Barclays-Experte Simpson: „Das zusammen mit einem wahrscheinlichen Anstieg der Promotionsaktivitäten wird vermutlich das Wachstum der Margen limitieren.“ Ob sich die sich andeutende Trendwende in der Konsumgüterindustrie auch in steigenden Überschüssen zeigt, wird erst im Sommer klar. Viele Konsumgüterfirmen halten ihre Gewinnzahlen anlässlich der Quartalszahlen unter Verschluss.

