Henkel Persil und Pril sind teurer geworden – Henkel legt beim Umsatz fast zweistellig zu

Der Konsumgüterhersteller wächst vor allem, weil er Preiserhöhungen durchgedrückt hat. Deshalb rechnet der Dax-Konzern nun auch mit mehr Gewinn.

Der Düsseldorfer Konzern hat seinen Umsatz gesteigert. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Persil-Produktion bei Henkel

Düsseldorf Der Konsumgüterkonzern Henkel kann seine Erlöse dank deutlich höherer Preise steigern. In den ersten neun Monaten wuchs der Hersteller von Pritt und Pril aus eigener Kraft um 9,7 Prozent auf sechs Milliarden Euro. Das teilte der Düsseldorfer Dax-Konzern am Dienstagmorgen mit. Ergebniskennziffern nennt der Konzern zu seinen Neunmonatszahlen nicht.

Im dritten Quartal ist der Umsatz organisch um 11,3 Prozent gestiegen. Analysten hatten mit einem Plus von neun Prozent gerechnet. „In einem insgesamt inflationären Umfeld mit gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen haben wir in den ersten neun Monaten eine starke Geschäftsentwicklung gezeigt“, wird Henkel-Chef Carsten Knobel in einer Konzernmitteilung zitiert.

Insgesamt wächst der Konsumgüterhersteller jedoch etwas schwächer als die Konkurrenz. Nivea-Produzent Beiersdorf war in den ersten neun Monaten um 11,1 Prozent gewachsen, der britische Wettbewerber Unilever („Dove“, „Knorr“) steigerte seinen Umsatz ebenfalls zweistellig.