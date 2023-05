Henkel Preiserhöhungen von 12,7 Prozent: Persil-Hersteller wächst stärker als erwartet

Der Markenartikler Henkel hat im ersten Quartal 6,6 Prozent mehr Umsatz gemacht – vor allem durch erhöhte Preise. Der Absatz sank zum Vorjahr.

Hersteller Henkel hat seine Erlöse im ersten Quartal gesteigert. (Foto: Bloomberg) Persil-Produktion

Düsseldorf Schon bei der Hauptversammlung vor anderthalb Wochen hatte Henkel-Chef Carsten Knobel seinen Aktionären einen guten Jahresauftakt versprochen. Tatsächlich übertraf der der Persil- und Pril-Hersteller die Erwartungen an das Umsatzwachstum: Im ersten Quartal erwirtschaftete Henkel aus eigener Kraft 5,6 Milliarden Euro und damit 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Analysten hatten mit einem Plus von fünf Prozent gerechnet.

„Wir sind gut ins Jahr gestartet – und das in einem unverändert herausfordernden wirtschaftlichen Marktumfeld“, sagte Knobel. Auch andere Konsumgüterkonzerne wie Unilever (Axe, Dove), Beiersdorf (Nivea) oder Reckitt Benckiser (Sagrotan) zeigten zuletzt stärkere Umsatzzuwächse als erwartet.

Die Industrie hat höhere Kosten für Fracht, Rohstoffe oder Energie, gleichzeitig haben Verbraucher wegen der hohen Lebenshaltungskosten weniger teure Markenprodukte nachgefragt. Die Situation scheint sich nun etwas zu entspannen: Der Kostendruck für die Firmen lässt nach, angesichts der Hilfsprogramme der Politik steigt die Konsumlust der Verbraucher.